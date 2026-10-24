Muere el padre de Dani Martín: "Tuve que estar con él en sus últimos momentos con nuestras manos cogidas"
Dani Martín tuvo que cancelar sus conciertos en Barcelona por "una situación familiar de extrema gravedad". Ahora, el artista se ha despedido de su padre con unas bonitas palabras en redes sociales.
Tras suspender sus dos conciertos en Barcelona, Dani Martín ha explicado por redes sociales que ha muerto su padre. "Estas dos noches tenía que agarraros de la mano, Barna, pero mi padre la necesitaba", ha empezado diciendo en una historia de Instagram.
"De manera urgente y sin avisar, tuve que volver de Barcelona a Madrid y estar con él en sus últimos momentos con nuestras manos cogidas. Fue lo más sanador", ha añadido.
Además, el artista ha pedido disculpas por cancelar el evento pocas horas antes de que empezara: "Os pido disculpas por no haber podido subirme ayer y hoy al escenario, pero a veces la vida manda. Gracias por el respeto que siempre se le ha dado a mi familia y a mi persona. ¡Vuela alto, capitán!".
El viernes 24 de octubre, Dani Martín tuvo que cancelar a última hora sus dos conciertos en Barcelona por "una situación familiar de extrema gravedad", según un comunicado de su equipo. Los shows, previstos para el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, se programarán próximamente.
'Capitán'
En su historia de Instagram, Dani Martín ha incluido una canción de fondo: Capitán, un tema de su álbum Lo que me dé la gana (2020) inspirado en el Atlético de Madrid y dedicado a su padre.
"Trata en realidad de lo bonito que para mí es ir desde los 11 años al estadio con él, cuando podemos hablar de todo lo que no hablaríamos en otro lugar; aún hoy me explica lo que pasa en el campo, porque se debe pensar que soy ciego, pero me encanta escucharle", dijo en una entrevista con EFE.
"Las derrotas saben a victoria con mi capitán / Lleva al equipo al final, que tu puedes / Vamos a hacerlo por nuestros colores", dice la letra de Capitán compartida por Dani Martín en Instagram.