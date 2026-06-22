La guía completa de los festivales de música del verano 2026
Desde los primeros días de julio y hasta bien entrado agosto la agenda de los amantes de la música en directo estará plagada de citas importantes, desde Vida Festival hasta Sonorama Ribera pasando por Río Babel, Bombastic o Pirineo Sur. Aquí, todo lo que necesitas saber para no perderte ni un festival
El verano ha empezado, y con él la fiesta y la temporada alta para la música en directo. De norte a sur y de este a oeste, España se llena de especiales escenarios que esperan a las mejores bandas nacionales e internacionales de rock y reguetón, además de a los grandes nombres de nuestra música indie y pop.
Cuándo son, dónde son y sus carteles completos es todo lo que necesitas saber. Ya solo tienes que hacerte con los abonos o las entradas, preparar la mochila y poner rumbo a Vida Festival, Río Babel, Mad Cool, Pirineos Sur, Arenal Sound, BBK Live, Weekend Beach Festival, FIB, Bombastic, Arenal Sound o Sonorama Ribera. Ahora, sentimos decirte que a todos no podrás ir porque algunos coinciden en el tiempo. ¡Y no olvides la gorra, la crema solar, las zapatillas todoterreno y la batería portátil de tu móvil porque la música va a empezar a sonar!
Vida Festival
- Cuándo. Los días 2, 3 y 4 de julio
- Dónde. Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
- Entradas. Para comprar el abono hay que apuntarse en una lista de espera. Por día, las entradas se pueden adquirir a partir de 65 euros.
- Cartel. Más de 10.000 personas asisten cada edición a este festival que celebra su 12º cumpleaños con un cartel en el que destacan primeras figuras de la música nacional, como Amaia, Guitarricadelafuente o Yerai Cortes, e internacional como Ralphie Choo y el DJ Fatboy Slim.
Jueves, 2 de julio
Ralphie Choo, Charlotte Cardin, Saint Etienne, Osees, Alcalá Norte, Barry B, Amore, María Jaume, La Tania, Triquell, Alavedra, Al·lèrgiques al Pol·len, Azuleja, Carmen Lancho, Dan Peralbo i el Comboi, Fades y Maig.
Viernes, 3 de julio
Guitarricadelafuente, Lia Kali, Nu Genea, Shame, Lewis OfMan, La Ludwig Band, La Lom, Sidonie, Depresión Sonora, Mujeres, Frente Cumbeiro, Edna Bravo, Juan Wauters, Greta, Kiliki, Preen, Remei de Ca la Fresca, Roserona, Sunday y Yung Prado.
Sábado, 4 de julio
Fatboy Slim, Amaia, Aldous Harding, Yerai Cortés, Maria Arnal, Cupido, Ferran Palau, La Paloma, Ángeles Toledano, Balu Brigada, Gazella, Indus, Las Petunias, Lecocq, Me and the Bees, Modern Woman, Svsto, Tristán!,Tyler Ballgame y Cassius.
Río Babel
- Cuándo. Los días 3, 4 y 5 de julio
- Dónde. En el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid (Madrid).
- Entradas. Abono general, 99 euros.
- Cartel. Los conciertos se celebrarán en cuatro escenarios diferentes y estos son los artistas de cada día, destacando como cabezas de cartel Amaia, Katy Perry, La M.O.D.A., The Offspring, Molotov y Bomba Estéreo.
Viernes, 3 de julio
Amaia, La M.O.D.A, Ultraligera, La Pegatina, Chambao, Iseo & Dodosound, Bandalos Chinos, Louta, Juventude y Machaca.
Sábado, 4 de julio
The Offspring, Molotov, Caramelos de Cianuro, Chikita Movida, Eskorzo, Alan Sutton, Son Rompe Pera, Ilan Amores, Irepelusa y Oslo Ovnies.
Domingo, 5 de julio
Katy Perry, Bomba Estéreo, La Casa Azul, Yami Safdie, Orestes Gómez, Yadam y Tú Peleas Como Una Vaca.
Mad Cool
- Cuándo. El 8, 9, 10 y 11 de julio
- Dónde. Recinto Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde de Madrid.
- Entradas. Los abonos para los cuatro días ya están agotados, pero aún se puede adquirir entradas para cada jornada por 95 euros.
- Cartel. Foo Fighters, Florence + The Machine, Lorde, Nick Cave, Teddy Swims o Kings Of Leon son algunos de los protagonistas de la décima edición de este festival. Aquí el programa completo de los conciertos que se sucederán en los ocho escenarios.
Miércoles, 8 de julio
Foo Fighters, Moby, The War On Drugs, Wolf Alice, The Last Dinner Party, The Warning: Dogstar, Palaye Royale, Hot Milk, Jehnny Bet, The War And Treaty, Hot Milk, Villanelle, Hot, Wax, Hoonine, Madmadmad y Bigger Splash
Jueves, 9 de julio
Florence + The Machine, Jennie, Teddy Swims, Lorde, Zara Larsson, Charlie Puth, Reneé Rapp, The Loop, Boys Noize, Palms Trax, Yung Prado, The Blaze, CMAT, Son Mieux, Zimmer90, Chloe Slater, Sadie Jean, La Paloma, Florentenes, Frost Children, Candela Gómez y Amrita
Viernes, 10 de julio
Twenty One Pilots, Kings of Leon, Pixies, Halsey, A Perfect Circle, Interpol, Sigrid, Holly Humberstone, Midnight Generation, Cliffords, Usted Señalemelo, Karen Dió, Río Kosta, My First Time, Tape Visitors, Los Blody y Babylon.
Sábado, 11 de julio
Nick Cave & The Bad Seeds, Pulp, David Byrn, Kasabian, Jalen Ngonda, The Vaccines, Matt Berninger, The Reytons,Overpass, TTSSFU, Supermodel, Bad Tomato y Break the senses.
Pirineos Sur
- Cuándo. Del 9 al 26 de julio
- Dónde. Auditorio Natural de Lanuza en Sallent de Gállego (Huesca).
- Entradas. A partir de 34 euros cada concierto.
- Cartel. El Pirineos Sur son 12 noches de conciertos en el escenario flotante del embalse de Lanuza entre los que destacan Suede, La M.O.D.A., Dani Fernández o Bomba Stereo.
Jueves, 9 de julio
Rufus Wainwright y José González
Viernes, 10 de julio
Suede y Nacho Vegas
Sábado, 11 de julio
Los Planetas y Cristina Rosenvinge
Domingo, 12 de julio
Bomba Estéreo
Jueves, 16 de julio
La M.O.D.A. y Sanguijuelas del Guadiana
Viernes, 17 de julio
Judeline y Samuraï
Sábado, 18 de julio
Dani Fernández y Hens
Domingo, 19 de julio
Rubén Blades, Monsieur Periné y Melanie Santiler
Jueves, 23 de julio
Valeria Castro, Carlos Ares y Ester Vallejo
Viernes, 24 de julio
Homenaje a 'Omega' con Kiki Morente y Lagartija Nick, Jorge Drexler y Lorena Álvarez
Sábado, 25 de julio
Lia Kali, Chambao 25 aniversario y Jimena Amarillo
Domingo, 26 de julio
La Fúmiga y ETS
Bilbao BBK Live
- Cuándo. El 9, 10 y 11 de julio
- Dónde. En el monte Kobetamendi, en Bilbao
- Entradas. El bono general cuesta 180 euros.
- Cartel. Los conciertos se celebrarán en seis escenarios principales, y estos son los artistas de cada día. Destacan como cabezas de cartel Calvin Harris, Robbie Willians, Lilly Allen o Dellafuente.
Jueves, 9 de julio
Calvin Harris, David Byrne, FKA twigs, Dani Fernández, Paris Paloma, Belén Aguilera, Apparat, Fatoumata Diawara, Don West, Hemlocke Springs, Radio Free Alice, Folk Bitch Trio, Las Petunias, Sara Zozaya, Hoonine y GAR.
Viernes, 10 de julio
Robbie Williams, Alabama Shakes, Belle and Sebastian, La M.O.D.A., Xoel López, Depresión Sonora, La Paloma, Thee Sacred Souls, CMAT, Yerai Cortés, Juicy BAE, Mietze Conte, Marte Lasarte y Suave.
Sábado, 11 de julio
Dellafuente, IDLES, Lily Allen, Interpol, Charlotte de White, ZAZ, Horsegirl, Ralphie Choo, BB Trickz, Queralt Lahoz, AMORE, Cervatana, Nu Genea, Bigger Splash, Mind Enterprises, Aimarz, BARRRK
Weekend Beach Festival
- Cuándo. El 9, 10 y 11 de julio.
- Dónde. En Torre del Mar (Málaga)
- Entradas. Abonos, a partir de 97 euros.
- Cartel. Los conciertos tendrán lugar en cuatro escenarios diferentes y destacan las actuaciones de Myke Towers, Ana Mena, David Bisbal o Alcalá Norte.
Jueves, 9 de julio
La Pegatina, Medina Azahara, Boikot, Ballesteros DJ, Break the Senses, JP Fernández y Vilu Gontero.
Viernes, 10 de julio
Dellafuente, David Bisbal, Ana Mena Morad, Walls, Alcalá Norte y Alvama, Awakate y Corazón Inverso.
Sábado, 11 de julio
Myke Towers, Abraham Mateo, José de las Heras, Los Estanques y El Canijo de Jerez, Mägo de Oz, Walls, Kybba, Boikot, Boris Brejcha, Biia, Herman Priet, DJ Pepo, Oliver Gil, Patrick Mason y Miguel Payda.
Festival de Benicassim, FIB
- Cuándo. 16, 17 y 18 de julio.
- Dónde. En el Recinto de Festivales de Benicàssim, en Castellón.
- Entradas. Abono general, desde 55 euros.
- Cartel. La edición número 30 del FIB se desarrollará en cinco escenarios y en su cartel destacan las bandas internacionales Franz Ferdinand y The Prodigy, pero también las nacionales Lori Meyers y La La Love You.
Jueves, 16 de julio
Franz Ferdinand, Lori Meyers, Tinie Tempah, Niña Polaca, Carlos Ares, The Hunna, Walls, Besmaya, Ultraligera, Mafalda Cardenal, Julieta, Bandalos Chinos, Vangoura y Ley DJ.
Viernes, 17 de julio
The Kooks, Pendulum, Kaiser Chiefs, La La Love You, Sophie Ellis-Bextor, The Reytons, Example, Veintiuno, Marlena, Flowerovlove, Deadletter, Vera Fauna, Rata, Nuevos Vicios, Neverland Bari y Maadraassoo.
Sábado, 18 de julio
The Prodigy, Biffy Clyro, Dorian, Jet, Circa Waves, The Fratellis, Sexy Zebras, La Habitación Roja, Carlangas, Paula Mattheus, Rose Gray, Santero y los Muchachos, Sienna, Ciclonautas e Innmi.
Boombastic
- Cuándo. Los días 16, 17 y 18 de julio.
- Dónde. En Llarena, Asturias.
- Entradas. El abono general se puede adquirir a partir de 109,99 euros.
- Cartel. El Bombastic reunirá en sus seis escenarios a artistas destacados de pop, hip-hop, rap y electrónica. María Becerra, Hijos de la Ruina y Saiko son algunos de los cabezas de cartel de este festival y estos algunos de los artistas por día.
Jueves, 16 de julio
Bresh, Saiko, Juan Magán, Luck Ra, Chanel, La Joaqui, Lucho RK, Easykid, Yan Block, D.Valentino, Malmö 040, Marlena, Yami Safdie, DJ Nano, Grecas, Lewis Potter y José de Las Heras.
Viernes, 17 de julio
María Becerra, Hijos de la Ruina, Íñigo Quintero, Al Safir, La Pantera, La Zowi, Yung Bee, JC Reyes, Yung Beef, Lorna, Kristina y Barry B.
Sábado, 18 de julio
8Belia, Dímelo Flow, Faena, Hijos de la Ruina, Mafalda Cardenal, Pole, Metrika, Sofía Ellar, Samuraï, Ranma y Mercedes Cañas.
Arenal Sound
- Cuándo. Del 30 de julio al 2 de agosto de 2026
- Dónde. En Burriana, en Castellón
- Entradas. El abono general se puede comprar desde 75 euros.
- Cartel. Los conciertos se celebrarán en cuatro escenarios diferentes y los cabezas de cartel serán el puertorriqueño Myke Towers, la argentina María Becerra, la malagueña Ana Mena o el dúo belga de electrónica Dimitri Vegas.
Jueves, 30 de julio
Myke Towers, María Becerra, Pignoise, Ptazeta, Íñigo Quintero, Bresh, La Pantera, MVRKD, Valentino, Lorna, Luc Loren, Aissa, Fran Perea, Vilu Gontero, KiddoDJ, Verse, José Nogales, Sergio Contreras, Sofía Martín, Carlitos y Elías Posh.
Viernes, 31 de julio
Dimitri Vegas, Omar Montes, Álvaro de Luna, Leire Martínez, Nil Moliner, Walls, Mafalda Cardenal, Alejo, Juseph, Metrika, Foyone, Enol, The Whistlers, Casa Pepa, Hidalgo, Alberto Gambino, Charly Rodríguez, Alex Alonso y Oscar Nodal.
Sábado, 1 de agosto
Ana Mena, Delaossa, W & W, Cali y El Dandee, Funzo, Kidd Keo, Young Cister, Kidd Voodoo, Inazio, Midas Alonso, Q2, Daniela Garsal, Xina Mora, Kabasaki, Padana, Barce, María Isabel, Dr. Bellido, Pablo Escudero y Font.
Domingo, 2 de agosto
JC Reyes, RVFV, Juan Magán, J Abdiel, C. Marí, Alvama Ice, Yapi, Mar Lucas, Mayo, Avenida, Kristina, Michenlo, Gea, Recreo, El Cejas, José de Rico, Sonia Madoc, Sergio Porcar y Alenn.
Sonorama Ribera
- Cuándo. Entre el 5 y el 9 de agosto.
- Dónde. En la localidad burgalesa de Aranda de Duero.
- Entradas. El bono general se puede comprar desde 93 euros.
- Cartel. Hay confirmados más de 150 conciertos en las cinco jornadas entre los que destacan como cabezas de cartel Leiva, Love of Lesbian, Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini o La M.O.D.A.
Miércoles, 5 de agosto
Crystal Fighters, Iván Ferreiro, La Pegatina, León Benavente, Bebe, Chiquita Movida, D. Valentino, Carlangas, La Cabra Mecánica, Mafalda Cardenal, PabloPablo, The Molotovs, Tu Otra Bonita, Wally López…
Jueves, 6 de agosto
Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini, Rusowsky, RVFV, Ale Acosta, Ángeles Toledano, Calequi y las Panteras, Egon Soda, El Nido, Karavana, La Delio Valdez, La Blackie, Los Vingares, Nacho Vegas, Ortigas, Peces Raros, Ramoncín, Valira, Veintiuno, Vera Fauna…
Viernes, 7 de agosto
Love of Lesbian, Carlos Ares, Sexy Zebras, Niña Polaca, Samuraï, Alejo, Alonso, Ángel Stanich, Candela Gómez, Comandante Twin, Coti, Depresión Sonora, Eladio y los seres queridos, Éxtasis, Funambulista, Hoonie, La sonrisa de Julia, Ladilla rusa, Soleá Morente…
Sábado, 8 de agosto
Leiva, La M.O.D.A., Ojete Calor, Valeria Castro, Xoel López, Al Safir, Arco, Belén Aguilera, Colectivo da Silva, Dollar Semoulni, Él mató a un policia motorizado, El verbo odiado, Grande Amore, Kitai, La Garfield, Marlena…
Domingo, 9 de agosto
Drugos, La Regadera, Niños Bravos…