La guía completa de los festivales de música del verano 2026

Arde Bogotá en el Sonorama Ribera 2025 | Sonorama Ribera

Desde los primeros días de julio y hasta bien entrado agosto la agenda de los amantes de la música en directo estará plagada de citas importantes, desde Vida Festival hasta Sonorama Ribera pasando por Río Babel , Bombastic o Pirineo Sur . Aquí, todo lo que necesitas saber para no perderte ni un festival

El verano ha empezado, y con él la fiesta y la temporada alta para la música en directo. De norte a sur y de este a oeste, España se llena de especiales escenarios que esperan a las mejores bandas nacionales e internacionales de rock y reguetón, además de a los grandes nombres de nuestra música indie y pop.

Cuándo son, dónde son y sus carteles completos es todo lo que necesitas saber. Ya solo tienes que hacerte con los abonos o las entradas, preparar la mochila y poner rumbo a Vida Festival, Río Babel, Mad Cool, Pirineos Sur, Arenal Sound, BBK Live, Weekend Beach Festival, FIB, Bombastic, Arenal Sound o Sonorama Ribera. Ahora, sentimos decirte que a todos no podrás ir porque algunos coinciden en el tiempo. ¡Y no olvides la gorra, la crema solar, las zapatillas todoterreno y la batería portátil de tu móvil porque la música va a empezar a sonar!

Vida Festival

Cuándo. Los días 2, 3 y 4 de julio

Los días 2, 3 y 4 de julio Dónde. Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Vilanova i la Geltrú (Barcelona) Entradas. Para comprar el abono hay que apuntarse en una lista de espera. Por día, las entradas se pueden adquirir a partir de 65 euros.

Para comprar el abono hay que apuntarse en una lista de espera. Por día, las entradas se pueden adquirir a partir de 65 euros. Cartel. Más de 10.000 personas asisten cada edición a este festival que celebra su 12º cumpleaños con un cartel en el que destacan primeras figuras de la música nacional, como Amaia, Guitarricadelafuente o Yerai Cortes, e internacional como Ralphie Choo y el DJ Fatboy Slim.

Jueves, 2 de julio

Ralphie Choo, Charlotte Cardin, Saint Etienne, Osees, Alcalá Norte, Barry B, Amore, María Jaume, La Tania, Triquell, Alavedra, Al·lèrgiques al Pol·len, Azuleja, Carmen Lancho, Dan Peralbo i el Comboi, Fades y Maig.

Viernes, 3 de julio

Guitarricadelafuente, Lia Kali, Nu Genea, Shame, Lewis OfMan, La Ludwig Band, La Lom, Sidonie, Depresión Sonora, Mujeres, Frente Cumbeiro, Edna Bravo, Juan Wauters, Greta, Kiliki, Preen, Remei de Ca la Fresca, Roserona, Sunday y Yung Prado.

Sábado, 4 de julio

Fatboy Slim, Amaia, Aldous Harding, Yerai Cortés, Maria Arnal, Cupido, Ferran Palau, La Paloma, Ángeles Toledano, Balu Brigada, Gazella, Indus, Las Petunias, Lecocq, Me and the Bees, Modern Woman, Svsto, Tristán!,Tyler Ballgame y Cassius.

Río Babel

Cuándo. Los días 3, 4 y 5 de julio

Los días 3, 4 y 5 de julio Dónde. En el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

En el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid (Madrid). Entradas. Abono general, 99 euros.

Abono general, 99 euros. Cartel. Los conciertos se celebrarán en cuatro escenarios diferentes y estos son los artistas de cada día, destacando como cabezas de cartel Amaia, Katy Perry, La M.O.D.A., The Offspring, Molotov y Bomba Estéreo.

Viernes, 3 de julio

Amaia, La M.O.D.A, Ultraligera, La Pegatina, Chambao, Iseo & Dodosound, Bandalos Chinos, Louta, Juventude y Machaca.

Sábado, 4 de julio

The Offspring, Molotov, Caramelos de Cianuro, Chikita Movida, Eskorzo, Alan Sutton, Son Rompe Pera, Ilan Amores, Irepelusa y Oslo Ovnies.

Domingo, 5 de julio

Katy Perry, Bomba Estéreo, La Casa Azul, Yami Safdie, Orestes Gómez, Yadam y Tú Peleas Como Una Vaca.

Mad Cool

Cuándo. El 8, 9, 10 y 11 de julio

El 8, 9, 10 y 11 de julio Dónde. Recinto Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde de Madrid.

Recinto Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde de Madrid. Entradas. Los abonos para los cuatro días ya están agotados, pero aún se puede adquirir entradas para cada jornada por 95 euros.

Los abonos para los cuatro días ya están agotados, pero aún se puede adquirir entradas para cada jornada por 95 euros. Cartel. Foo Fighters, Florence + The Machine, Lorde, Nick Cave, Teddy Swims o Kings Of Leon son algunos de los protagonistas de la décima edición de este festival. Aquí el programa completo de los conciertos que se sucederán en los ocho escenarios.

Miércoles, 8 de julio

Foo Fighters, Moby, The War On Drugs, Wolf Alice, The Last Dinner Party, The Warning: Dogstar, Palaye Royale, Hot Milk, Jehnny Bet, The War And Treaty, Hot Milk, Villanelle, Hot, Wax, Hoonine, Madmadmad y Bigger Splash

Jueves, 9 de julio

Florence + The Machine, Jennie, Teddy Swims, Lorde, Zara Larsson, Charlie Puth, Reneé Rapp, The Loop, Boys Noize, Palms Trax, Yung Prado, The Blaze, CMAT, Son Mieux, Zimmer90, Chloe Slater, Sadie Jean, La Paloma, Florentenes, Frost Children, Candela Gómez y Amrita

Viernes, 10 de julio

Twenty One Pilots, Kings of Leon, Pixies, Halsey, A Perfect Circle, Interpol, Sigrid, Holly Humberstone, Midnight Generation, Cliffords, Usted Señalemelo, Karen Dió, Río Kosta, My First Time, Tape Visitors, Los Blody y Babylon.

Sábado, 11 de julio

Nick Cave & The Bad Seeds, Pulp, David Byrn, Kasabian, Jalen Ngonda, The Vaccines, Matt Berninger, The Reytons,Overpass, TTSSFU, Supermodel, Bad Tomato y Break the senses.

Pirineos Sur

Cuándo. Del 9 al 26 de julio

Del 9 al 26 de julio Dónde . Auditorio Natural de Lanuza en Sallent de Gállego (Huesca).

. Auditorio Natural de Lanuza en Sallent de Gállego (Huesca). Entradas. A partir de 34 euros cada concierto.

A partir de 34 euros cada concierto. Cartel. El Pirineos Sur son 12 noches de conciertos en el escenario flotante del embalse de Lanuza entre los que destacan Suede, La M.O.D.A., Dani Fernández o Bomba Stereo.

Jueves, 9 de julio

Rufus Wainwright y José González

Viernes, 10 de julio

Suede y Nacho Vegas

Sábado, 11 de julio

Los Planetas y Cristina Rosenvinge

Domingo, 12 de julio

Bomba Estéreo

Jueves, 16 de julio

La M.O.D.A. y Sanguijuelas del Guadiana

Viernes, 17 de julio

Judeline y Samuraï

Sábado, 18 de julio

Dani Fernández y Hens

Domingo, 19 de julio

Rubén Blades, Monsieur Periné y Melanie Santiler

Jueves, 23 de julio

Valeria Castro, Carlos Ares y Ester Vallejo

Viernes, 24 de julio

Homenaje a 'Omega' con Kiki Morente y Lagartija Nick, Jorge Drexler y Lorena Álvarez

Sábado, 25 de julio

Lia Kali, Chambao 25 aniversario y Jimena Amarillo

Domingo, 26 de julio

La Fúmiga y ETS

Bilbao BBK Live

Cuándo. El 9, 10 y 11 de julio

El 9, 10 y 11 de julio Dónde. En el monte Kobetamendi, en Bilbao

En el monte Kobetamendi, en Bilbao Entradas. El bono general cuesta 180 euros.

El bono general cuesta 180 euros. Cartel. Los conciertos se celebrarán en seis escenarios principales, y estos son los artistas de cada día. Destacan como cabezas de cartel Calvin Harris, Robbie Willians, Lilly Allen o Dellafuente.

Jueves, 9 de julio

Calvin Harris, David Byrne, FKA twigs, Dani Fernández, Paris Paloma, Belén Aguilera, Apparat, Fatoumata Diawara, Don West, Hemlocke Springs, Radio Free Alice, Folk Bitch Trio, Las Petunias, Sara Zozaya, Hoonine y GAR.

Viernes, 10 de julio

Robbie Williams, Alabama Shakes, Belle and Sebastian, La M.O.D.A., Xoel López, Depresión Sonora, La Paloma, Thee Sacred Souls, CMAT, Yerai Cortés, Juicy BAE, Mietze Conte, Marte Lasarte y Suave.

Sábado, 11 de julio

Dellafuente, IDLES, Lily Allen, Interpol, Charlotte de White, ZAZ, Horsegirl, Ralphie Choo, BB Trickz, Queralt Lahoz, AMORE, Cervatana, Nu Genea, Bigger Splash, Mind Enterprises, Aimarz, BARRRK

Weekend Beach Festival

Cuándo. El 9, 10 y 11 de julio.

El 9, 10 y 11 de julio. Dónde. En Torre del Mar (Málaga)

En Torre del Mar (Málaga) Entradas. Abonos, a partir de 97 euros.

Abonos, a partir de 97 euros. Cartel. Los conciertos tendrán lugar en cuatro escenarios diferentes y destacan las actuaciones de Myke Towers, Ana Mena, David Bisbal o Alcalá Norte.

Jueves, 9 de julio

La Pegatina, Medina Azahara, Boikot, Ballesteros DJ, Break the Senses, JP Fernández y Vilu Gontero.

Viernes, 10 de julio

Dellafuente, David Bisbal, Ana Mena Morad, Walls, Alcalá Norte y Alvama, Awakate y Corazón Inverso.

Sábado, 11 de julio

Myke Towers, Abraham Mateo, José de las Heras, Los Estanques y El Canijo de Jerez, Mägo de Oz, Walls, Kybba, Boikot, Boris Brejcha, Biia, Herman Priet, DJ Pepo, Oliver Gil, Patrick Mason y Miguel Payda.

Festival de Benicassim, FIB

Cuándo. 16, 17 y 18 de julio.

16, 17 y 18 de julio. Dónde. En el Recinto de Festivales de Benicàssim, en Castellón.

En el Recinto de Festivales de Benicàssim, en Castellón. Entradas. Abono general, desde 55 euros.

Abono general, desde 55 euros. Cartel. La edición número 30 del FIB se desarrollará en cinco escenarios y en su cartel destacan las bandas internacionales Franz Ferdinand y The Prodigy, pero también las nacionales Lori Meyers y La La Love You.

Jueves, 16 de julio

Franz Ferdinand, Lori Meyers, Tinie Tempah, Niña Polaca, Carlos Ares, The Hunna, Walls, Besmaya, Ultraligera, Mafalda Cardenal, Julieta, Bandalos Chinos, Vangoura y Ley DJ.

Viernes, 17 de julio

The Kooks, Pendulum, Kaiser Chiefs, La La Love You, Sophie Ellis-Bextor, The Reytons, Example, Veintiuno, Marlena, Flowerovlove, Deadletter, Vera Fauna, Rata, Nuevos Vicios, Neverland Bari y Maadraassoo.

Sábado, 18 de julio

The Prodigy, Biffy Clyro, Dorian, Jet, Circa Waves, The Fratellis, Sexy Zebras, La Habitación Roja, Carlangas, Paula Mattheus, Rose Gray, Santero y los Muchachos, Sienna, Ciclonautas e Innmi.

Boombastic

Cuándo. Los días 16, 17 y 18 de julio.

Los días 16, 17 y 18 de julio. Dónde. En Llarena, Asturias.

En Llarena, Asturias. Entradas. El abono general se puede adquirir a partir de 109,99 euros.

El abono general se puede adquirir a partir de 109,99 euros. Cartel. El Bombastic reunirá en sus seis escenarios a artistas destacados de pop, hip-hop, rap y electrónica. María Becerra, Hijos de la Ruina y Saiko son algunos de los cabezas de cartel de este festival y estos algunos de los artistas por día.

Jueves, 16 de julio

Bresh, Saiko, Juan Magán, Luck Ra, Chanel, La Joaqui, Lucho RK, Easykid, Yan Block, D.Valentino, Malmö 040, Marlena, Yami Safdie, DJ Nano, Grecas, Lewis Potter y José de Las Heras.

Viernes, 17 de julio

María Becerra, Hijos de la Ruina, Íñigo Quintero, Al Safir, La Pantera, La Zowi, Yung Bee, JC Reyes, Yung Beef, Lorna, Kristina y Barry B.

Sábado, 18 de julio

8Belia, Dímelo Flow, Faena, Hijos de la Ruina, Mafalda Cardenal, Pole, Metrika, Sofía Ellar, Samuraï, Ranma y Mercedes Cañas.

Arenal Sound

Cuándo. Del 30 de julio al 2 de agosto de 2026

Del 30 de julio al 2 de agosto de 2026 Dónde. En Burriana, en Castellón

En Burriana, en Castellón Entradas. El abono general se puede comprar desde 75 euros.

El abono general se puede comprar desde 75 euros. Cartel. Los conciertos se celebrarán en cuatro escenarios diferentes y los cabezas de cartel serán el puertorriqueño Myke Towers, la argentina María Becerra, la malagueña Ana Mena o el dúo belga de electrónica Dimitri Vegas.

Jueves, 30 de julio

Myke Towers, María Becerra, Pignoise, Ptazeta, Íñigo Quintero, Bresh, La Pantera, MVRKD, Valentino, Lorna, Luc Loren, Aissa, Fran Perea, Vilu Gontero, KiddoDJ, Verse, José Nogales, Sergio Contreras, Sofía Martín, Carlitos y Elías Posh.

Viernes, 31 de julio

Dimitri Vegas, Omar Montes, Álvaro de Luna, Leire Martínez, Nil Moliner, Walls, Mafalda Cardenal, Alejo, Juseph, Metrika, Foyone, Enol, The Whistlers, Casa Pepa, Hidalgo, Alberto Gambino, Charly Rodríguez, Alex Alonso y Oscar Nodal.

Sábado, 1 de agosto

Ana Mena, Delaossa, W & W, Cali y El Dandee, Funzo, Kidd Keo, Young Cister, Kidd Voodoo, Inazio, Midas Alonso, Q2, Daniela Garsal, Xina Mora, Kabasaki, Padana, Barce, María Isabel, Dr. Bellido, Pablo Escudero y Font.

Domingo, 2 de agosto

JC Reyes, RVFV, Juan Magán, J Abdiel, C. Marí, Alvama Ice, Yapi, Mar Lucas, Mayo, Avenida, Kristina, Michenlo, Gea, Recreo, El Cejas, José de Rico, Sonia Madoc, Sergio Porcar y Alenn.

Sonorama Ribera

Cuándo. Entre el 5 y el 9 de agosto.

Entre el 5 y el 9 de agosto. Dónde. En la localidad burgalesa de Aranda de Duero.

En la localidad burgalesa de Aranda de Duero. Entradas. El bono general se puede comprar desde 93 euros.

El bono general se puede comprar desde 93 euros. Cartel. Hay confirmados más de 150 conciertos en las cinco jornadas entre los que destacan como cabezas de cartel Leiva, Love of Lesbian, Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini o La M.O.D.A.

Miércoles, 5 de agosto

Crystal Fighters, Iván Ferreiro, La Pegatina, León Benavente, Bebe, Chiquita Movida, D. Valentino, Carlangas, La Cabra Mecánica, Mafalda Cardenal, PabloPablo, The Molotovs, Tu Otra Bonita, Wally López…

Jueves, 6 de agosto

Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini, Rusowsky, RVFV, Ale Acosta, Ángeles Toledano, Calequi y las Panteras, Egon Soda, El Nido, Karavana, La Delio Valdez, La Blackie, Los Vingares, Nacho Vegas, Ortigas, Peces Raros, Ramoncín, Valira, Veintiuno, Vera Fauna…

Viernes, 7 de agosto

Love of Lesbian, Carlos Ares, Sexy Zebras, Niña Polaca, Samuraï, Alejo, Alonso, Ángel Stanich, Candela Gómez, Comandante Twin, Coti, Depresión Sonora, Eladio y los seres queridos, Éxtasis, Funambulista, Hoonie, La sonrisa de Julia, Ladilla rusa, Soleá Morente…

Sábado, 8 de agosto

Leiva, La M.O.D.A., Ojete Calor, Valeria Castro, Xoel López, Al Safir, Arco, Belén Aguilera, Colectivo da Silva, Dollar Semoulni, Él mató a un policia motorizado, El verbo odiado, Grande Amore, Kitai, La Garfield, Marlena…

Domingo, 9 de agosto

Drugos, La Regadera, Niños Bravos…