Guitarricadelafuente conquista Hollywood cantando ‘La nieve’ en un evento privado para periodistas y votantes

La bola negra ha cruzado el charco y, con ella, todo el elenco de la película de Los Javis.

El pasado vienes 16 de octubre la cinta se estrenó en los cines de Estados Unidos y el sábado el equipo al completo asistió (y gozó) en la gala de la Academia de cine, a la que asistieron también artistas como A$AP Rocky, Jacob Elordi o Ana de Armas.

Directores y actores no paran y el domingo por la tarde se sumaron a la presentación celebrada en el cine principal de Netflix, en la que se sacaron un as de la manga. Guitarricadelafuente, protagonista y responsable del tema principal de la banda sonora, su subió al escenario para interpretar a capela La nieve.

El cantante, que estrenó la canción en directo en el cierre de su gira Spanish Leather, emocionó a los asistentes del evento, todos ellos periodistas y muchos votantes de los Globos de Oro, los premios que se conocen como antesala de los Oscar y cuyas nominaciones se conocerán el próximo 7 de diciembre. La gala será el domingo 10 de enero de 2027.

El cantante de Benicàssim emocionó y se llevó una sonora ovación con la que muchos aseguran podría optar al Oscar a Mejor canción original compitiendo, nada menos, que con Taylor Swift (I Knew It, I Knew You, para Toy Story 5) y Travis Scott (When I'm Home para La odisea).