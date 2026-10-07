Guitarricadelafuente publica la actuación completa en directo de 'La nieve', su canción en 'La bola negra' | Agencia EFE

El cantante Guitarricadelafuente ha demostrado con su Spanish Leather Tour que es uno de los jóvenes talentos consagrados en la industria musical de nuestro país, consiguiendo asistencias masivas durante sus conciertos y situando su álbum entre los discos más exitosos de las listas.

Un auge plasmado durante el pasado cierre de su gira en el madrileño Movistar Arena, donde el castellonenses emocionó a todos los asistentes a base de intensos hits como BABIECA!, nana triste o su nueva canción La nieve, perteneciente a la banda sonora de La bola negra, la película de Los Javis en la que debuta como actor y que podría llevarle a la gala de entrega de los premios Oscar.

De hecho, tal ha sido el impacto de esta primera interpretación de La nieve en redes sociales, que el propio Guitarricadelafuente ha querido compartir la actuación para que todos sus fans puedan disfrutar del momento.

Una publicación que, además, coincide con otra aparecida en el propio perfil de Instagram del largometraje en la que se puede ver parte del que parece ser el proceso compositivo del tema.

En el vídeo aparece el artista charlando durante el rodaje con los directores sobre detalles de La nieve, como el camino por el que debería transitar la canción o la melodía con la costruirla.