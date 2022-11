Harry Styles recibe un golpe en el ojo durante un concierto en Los Ángeles

Te interesa Un problema de salud obliga a Harry Styles a cancelar varios conciertos en Los Ángeles

Harry Styles sigue con su Love on tour por todo EEUU, sin embargo, durante uno de sus conciertos ha tenido un importante percance, ya que recibió un golpe en el ojo izquierdo.

Tal y como se puede ver por los videos difundidos en redes, el artista británico se encontraba cantando cuando de repente se le ve echarse para atrás y llevarse la mano al ojo rápidamente. Siguió cantando, aunque se aprecia que tenía dificultades para abrir el ojo del todo.

El objeto que le lanzaron fue un caramelo

Según Pauli The PSM, otro artista que estaba actuando junto a él, se trataron de un puñado de caramelos.

Los fans no han tardado en reaccionar y en pedir a los asistentes de sus conciertos que tengan cuidado con los regalos que hagan a Harry, ya que pueden ser peligrosos si le dan a él directamente.

Pauli, además, también ha confirmado que Harry Styles se encuentra bien, pero que deberá llevar un parche en el ojo durante los próximos días para que se recupere del todo.

Harry Styles se llevó un golpe en la entrepierna recientemente

Durante un concierto que tuvo lugar hace semanas, Harry Styles se llevó un golpe en la entrepierna. El artista hizo una parada para coger aire y hablar un poco con el público entre canción y canción, cuando una botella lanzada por alguien del público le dio en la entrepierna.

El cantante necesitó unos minutos para recomponerse y, tras conseguirlo, dijo: "Bueno, eso fue desafortunado".

Harry Styles se tomó el incidente con humor y la muestra está en cómo se tomó el asunto. El artista de As It Was continuó rápido con el concierto pero lo hizo agudizando el tono de voz. "De todos modos sigamos con el show", dijo entre risas.