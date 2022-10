Harry Styles, golpeado en la entrepierna con una botella en pleno concierto

Te interesa Rosalía, golpeada de nuevo en la cara por un peluche en uno de sus conciertos

Harry Styles se encuentra en medio de la gira Love on Tour con la que recorrerá prácticamente todo el mundo. Su última parada ha sido Chicago donde este fin de semana sufrió un pequeño incidente en pleno del concierto.

El artista hizo una parada para coger aire y hablar un poco con el público entre canción y canción, cuando una botella lanzada por alguien del público le dio en la entrepierna.

El cantante necesitó unos minutos para recomponerse y, tras conseguirlo, dijo: "Bueno, eso fue desafortunado".

Harry Styles se tomó el incidente con humor y la muestra está en cómo se tomó el asunto. El artista de As It Was continuó rápido con el concierto pero lo hizo agudizando el tono de voz. "De todos modos sigamos con el show", dijo entre risas.

El cantante siguió hablando con el público e incluso encontró entre los presentes a un hombre de Dinamarca con el que continuó las bromas. "Haced un poco de ruido por Dinamarca. Es famosa por ser una ciudad feliz. ¿Está usted feliz? Miradle. Ahora, hablando con este hombre feliz, vamos a cantar una canción muy triste", dijo señalando al fan danés.

El concierto continuó sin ningún problema más y los fans pudieron disfrutar de Harry Styles en todo su esplendor.

Muchos regalos de fans impactan en el cuerpo de los artistas, por ello, algunos cantantes como Rosalía han pedido que se tenga cuidado al lanzar cosas al escenario: "Si tiráis una cosa, por favor, tiradla con cuidado y con puntería, por favor".