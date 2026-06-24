La historia de Emily Amstrong, la nueva cantante de Linkin Park tras la trágica pérdida de Chester Bennington

El 20 de julio de 2017 quedó marcado en la memoria de los fans de Linkin Park como el más trágico en la historia de la banda. Aquel día, el ama de llaves de Chester Bennington encontró al artista muerto en su casa.

Una trágica noticia que conmocionó a todos sus seres queridos y a la comunidad musical en general, ya que Bennington acaba de pasar unas vacaciones con su esposa y su familia en Arizona antes de trasladarse a su residencia de Palos Verdes Estates alegando que tenía trabajo que hacer.

Tal y como se pudo saber posteriormente, la muerte de Chester Bennington se produjo debido a un ahorcamiento tras haber ingerido alcohol. Fue su propio compañero en Linkin Park, Mike Shinoda, quien confirmó su fallecimiento a través de sus redes sociales: "Destrozado y con el corazón roto, pero es cierto. Daremos a conocer un comunicado oficial tan pronto como lo tengamos", escribió.

Tras el nefasto suceso, Mike Shinoda, que asumía también el rol de líder de Linkin Park, dio comienzo a la pausa del grupo, aunque el 27 de octubre de 2017, se produjo un concierto homenaje a Chester Bennington en el que los otros cinco integrantes de la banda interpretaron varios de sus éxitos en Los Ángeles.

Sin embargo, a principios de 2018, la sensación entre los miembros del grupo era que no querían abandonar la formación, ni se encontraban con ánimo para seguir creando música. "Tengo toda la intención de continuar con LP, y los muchachos sienten lo mismo. Tenemos mucho que reconstruir, y preguntas para responder, así que llevará tiempo", indicó Shinoda.

Entre los años 2020 y 2021, la banda publicó alguna reedición de sus trabajos, una canción inédita o el primer recopilatorio de Linkin Park, pero su regreso oficial a la música no llegó hasta el mes de septiembre de 2024 con el anuncio de nueva música, la figura de Emily Amstrong como nueva vocalista y una gira.

Nacida en 1986 en Los Ángeles, la cantante siempre ha intercalado su función como vocalista con la composición de sus propias canciones. De hecho, con apenas 15 años decidió abandonar el instituto para formar parte de una banda de rock. Ya en 2002 empezó a tocar con la guitarrista Siouxsie Medley su afinidad musical y en 2005 fundó Dead Sara, grupo en el que era vocalista y guitarrista. Un grupo con el que incluso llegó a fundar su propio sello discográfico en 2010, Pocket Kid Records, y tocar como telonera con la banda para artistas de la talla de Muse.

Un trayecto que llevó a Amstrong a unirse oficialmente a Linkin Park el 5 de septiembre de 2025, siendo la vocalista de la banda en el tema The Emptiness Machine, single con el grupo mostró el sonido de From Zeo, el último álbum del grupo, que salió el 15 de noviembre de 2024 después de siete años sin nueva música por parte de la banda.

Desde entonces, la angelina ha dejado una buena colección de grandes momentos a lo largo de From Zero World Tour, la gira con la que Linkin Park ha vuelto al circuito internacional, como la interpretación a ritmo de rap de la primera estrofa de hit Heavy is the crown, cuando es Mike Shinoda quien se encarga habitualmente de esos versos.