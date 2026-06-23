El setlist de Linkin Park en sus conciertos en Madrid: el orden de las canciones
Linkin Park promete arrasar con dos conciertos en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid, y lo hará probablemente con un repertorio que hará vibrar a todos sus fans.
Conciertos de Linkin Park en Madrid: cómo llegar al Auditorio Miguel Ríos, accesos, horario y posible setlist
Linkin Park ya está en Madrid. El grupo de nu metal aterriza en la capital para dar dos conciertos los días 23 y 24 de junio en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid como parte de su gira internacional From Zero World Tour.
Desde su regreso en 2024 con Emily Armstrong como vocalista —tras el fallecimiento de Chester Bennington— la banda no había actuado en España. De hecho, la última vez que lo hizo fue en 2017, en el Download Festival de Madrid.
Ahora aterriza de nuevo en nuestro país. Primero habiendo arrasado en O Son do Camiño en Santiago de Compostela el 19 de junio, y ahora con dos shows en Madrid.
Todas las canciones del ocncierto de Linkin Park
A lo largo de la gira From Zero World Tour, Linkin Park ha desarrollado un show de más de dos horas de duración en el que ha interpretado clásicos de la banda y canciones de su nuevo álbum. Aquí dejamos el posible setlist de sus conciertos en Madrid:
Tramo 1
- Lying From You
- Crawling
- Up From the Bottom
- New Divide
- The Emptiness Machine
Tramo 2
- The Catalyst
- Burn It Down
- Stained
- Where'd You Go
- Waiting for the End
- With You
- Two Faced
- Obi Hahn Intro (interludio)
- Mike Solo
- Unshatter
- One Step Closer
Tramo 3
- Lost
- Breaking the Habit
- Good Things Go
- What I've Done
Tramo 4
- Overflow
- Over Each Other
- Numb / Numb/Encore
- In the End
- Faint
- Encore
- Papercut
- Heavy Is the Crown
- Bleed It Out