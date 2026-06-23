El setlist de Linkin Park en sus conciertos en Madrid: el orden de las canciones

Linkin Park ya está en Madrid. El grupo de nu metal aterriza en la capital para dar dos conciertos los días 23 y 24 de junio en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid como parte de su gira internacional From Zero World Tour.

Desde su regreso en 2024 con Emily Armstrong como vocalista —tras el fallecimiento de Chester Bennington— la banda no había actuado en España. De hecho, la última vez que lo hizo fue en 2017, en el Download Festival de Madrid.

Ahora aterriza de nuevo en nuestro país. Primero habiendo arrasado en O Son do Camiño en Santiago de Compostela el 19 de junio, y ahora con dos shows en Madrid.

Todas las canciones del ocncierto de Linkin Park

A lo largo de la gira From Zero World Tour, Linkin Park ha desarrollado un show de más de dos horas de duración en el que ha interpretado clásicos de la banda y canciones de su nuevo álbum. Aquí dejamos el posible setlist de sus conciertos en Madrid:

Tramo 1

Lying From You

Crawling

Up From the Bottom

New Divide

The Emptiness Machine

Tramo 2

The Catalyst

Burn It Down

Stained

Where'd You Go

Waiting for the End

With You

Two Faced

Obi Hahn Intro (interludio)

(interludio) Mike Solo

Unshatter

One Step Closer

Tramo 3

Lost

Breaking the Habit

Good Things Go

What I've Done

Tramo 4