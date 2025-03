La imitadora venezolana de Shakira consigue colarse en su cuarto concierto de Ciudad de México

La imitadora venezolana de Shakira lo ha acabado consiguiendo. Pese al descontento de muchos fans de la cantante, que la tachan de oportunista, Rebeca Shakibecca Maiellana consiguió que la invitasen a participar en la entrada triunfal de la colombiana y su equipo en el Estadio GNP de Ciudad de México durante su cuarto concierto en la ciudad.

La venezolana participó en el show y lo hizo desde un lugar privilegiado. Hizo el paseíllo hasta el escenario justo al lado de Shakira.

Su participación como protagonista se produjo este martes 25 de marzo, justo cuatro días después de que se produjese su primer intento. Shakibecca, que había participado en el concurso Camina con La Loba, iba a salir a escena el concierto del viernes 21 de marzo pero su plan sufrió un contratiempo.

"Después de las horas de espera, llegó el momento de que nos dieran nuestras chamarras plateadas y lentes para la caminata. Fue en ese momento que se me acercan distintos miembros del staff que organizaba la caminata (ya me habían comentado anteriormente que no podría aceptar tomarme fotos con las personas que se me acercan a solicitarme una foto durante toda mi espera cuando ya tuviera puesto el vestuario de la caminata, para no alterar el orden de la dinámica lo cual entendí y acaté) a solicitarme que, por favor, me moviera de lugar (...) y me colocara en la fila del medio y más hacia atrás", contó en Instagram días después.

Shakibecca preguntó por las razones y apuntaron que su parecido con Shakira era demasiado grande. "No queremos que el público te vaya a confundir con ella (aunque yo sé que no soy igual a ella y yo iba vestida de negro como me lo indicaron) y se cree una situación peligrosa hasta para ti. Yo entendía el punto y les dije que me podía recoger el cabello, pero por favor no me movieran de lugar, lo cual aceptaron y me sugirieron que me colocara la capucha de la chamarra, pero igual debía ponerme en medio y hacia atrás", escribió la imitadora, que terminó entre lágrimas.

Su llanto se hizo viral y recibiendo numerosas críticas por parte de los fans de la cantante por sus ansias de protagonismo.

Al parecer ese día consiguió participar en el paseíllo pero lo hizo mezclada con el resto de ganadores del concurso Caminando con La Loba y su presencia pasó desapercibida.