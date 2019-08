James Blake captura la incomodidad cotidiana en 'Can't believe the way we flow'

James Blake continúa promocionando su notable nuevo disco ' Assume Form', tanto en directo como presentando nuevos singles. Ahora le ha tocado el turno a 'Can't believe the way we flow' para el que el británico ha publicado un desconcertante videoclip lleno de situaciones de lo más cotidianas pero no siempre agradables.

James Blake en el vídeo de 'Can't believe the way we flow' / Youtube / jamesblakeproduction

'Can't believe the way we flow' es el nuevo sencillo que James Blake ha extraído de 'Assume Form', su último trabajo que lanzó el pasado mes de enero y del que presentó con 'Mile High' junto a Travis Scott y más tarde con 'Barefoot in the park' con Rosalía.

Precisamente pudimos ver a James Blake y Rosalía interpretando su tema conjunto durante el concierto de la catalana en Primavera Sound, horas antes de que el británico presentase su nuevo trabajo en directo.

Ahora Blake nos presenta el videoclip de 'Can't believe the way we flow' dirigido por Frank Lebon. Sin una historia en concreta, el vídeo nos muestra una sucesión de imágenes cotidianas donde vemos algunas escenas algo desagradables, pero no por ello poco usuales.

Un inodoro atascado, adolescentes fumando o vomitando. Cagadas de pájaro cayendo sobre diferentes personas y sobre todo muchos besos.