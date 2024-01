Jennifer Lopez lanza 'Can't get enough', el primer adelanto de su disco 'This Is Me…Now'

Jennifer Lopez hizo historia hace 22 años con el lanzamiento de su disco This Is Me... Then , inspirado en su incipiente romance con Ben Affleck, y 16 de febrero se cierra el círculo con el estreno de su noveno álbum This Is Me...Now . La cantante ha publicado este miércoles el primer single, Can't get enough . ¡Dale al play!

Jennifer Lopez cierra el círculo de su relación con Ben Affleck el próximo 16 de febrero con el lanzamiento de su noveno disco This Is Me...Now, un precioso homenaje a This Is Me...Then, el álbum que estrenó en 2002 y contaba los primeros meses de romance con el actor.

La cantante anunció el proyecto en noviembre de 2022 y todavía no teníamos noticias de él más allá de la fecha y el tracklist. La incertidumbre termina este mismo miércoles con la publicación del primer single Can't get enough, una fantasía romántica donde la estadounidense se desnuda emocionalmente.

Convertida en la novia de una boda, JLO celebra el amor y la indecisión con una sucesión de bodas mientras los invitados apuestan sobre cuánto durará con cada uno. Vivimos un momento icónico cuando empiezan a recomendar que no cojan el ramo porque "está maldito".

El videoclip está dirigido por el cineasta Dave Meyers, que también ha trabajado con otras estrellas como Taylor Swift, Harry Styles o Coldplay.

El tracklist completo de 'This Is Me...Now'

El próximo disco de Jennifer Lopez está compuesto por trece canciones:

This Is Me … Now

To Be Yours

Mad in Love

Can’t Get Enough

Rebound

not. going. anywhere.

Dear Ben pt. ll

Hummingbird

Hearts and Flowers

Broken Like Me

This Time Around

Midnight Trip to Vegas

Greatest Love Story Never Told

This is me... Then fue muy significativo para la también actriz, pues algunos temas habían surgido de la inspiración que le supuso su incipiente romance con el actorBen Affleck, con quien se comprometería el mismo año de la salida de ese disco.

Entre dichas canciones se encuentran Dear Ben o Jenny From The Block, en cuyo videoclip contaba la persecución de los paparazzi a su noviazgo y aparecía el protagonista de Good Will Hunting (1997) o Argo (2012).

Letra completa de 'Can't get enough'

I just wanna

I just feel like ooh

Everytime I see ya

I just ooh hey

I feel like startin’ something

You got my engine runnin’

You got the keys to turn me on and on

You got me acceleratin’ I want to celebrate it

Can’t nothing take me out my zone

It’s on

When it feels right nothing else matters

Is this real life too good to be true

Take me all night

I can feel the passion

In your eyes

I’m still in love with you

You know I can’t get enough

I love that shit

You know I can’t get enough

You love that shit

You know I can’t get enough

Give me all that shit

Can’t get enough

You know I can’t get enough

I love that shit

You know I can’t get enough

You love that shit

You know I can’t get enough

Give me all that shit

Can’t get enough of you

I’m still in love

With you boy

I just wanna

I just feel like

Everytime I see ya

It’s like oh hey

Give me that touchin’ teasin’

So good I can’t believe it

Don’t wanna share with no one else

You’re always the one I needed

Don’t gotta keep a secret

But I let you keep me to yourself

‘Cuz bae it feels like

Nothing else matters

Is this real life

Too good to be true

Take me all night

I can feel the passion

In your eyes

I’m still in love with you

You know I can’t get enough

I love that shit

You know I can’t get enough

You love that shit

You know I can’t get enough

Give me all that shit

Can’t get enough

You know I can’t get enough

I love that shit

You know I can’t get enough

You love that shit

You know I can’t get enough

Give me all that shit

Can’t get enough of you

I’m still in love

With you boy

I’m still in love

With you boy

I can’t get enough of you

It’s the way you love me

The way you touch me

It’s the way look at me

Can’t get enough

Of you boy

