Jennifer López lanza 'Dance again' en español

Escucha cómo suena Bailar nada más, la versión en español del Dance Again de Jennifer López.

Portada del single 'Dance again' de Jennifer López y Pitbull / europafm.com

Es muy habitual que Jennifer López adapte sus éxitos en inglés al español. La última vez lo hizo con On the floor que tradujo como Ven a bailar y ahora lo ha vuelto a hacer con su single Dance again.

Bailar nada más es como se titula la versión española del hit, en esta ocasión sin Pitbull y con menos fuerza en la letra con frases más facilonas como "yo quiero hacerte el amor" o "nada más quiero bailar".

Aquí te la dejamos para que nos des tu opinión: