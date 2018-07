Jess Glynne baila por las calles de Cuba en su nuevo videoclip 'Ain't Got Far To Go'

Jess Glynne ha estrenado videoclip para su canción Ain't Got Far To Go , el sexto single de su aclamado álbum I Cry When I Laugh . El videoclip, dirigido por Declan Whitebloom , ha sido grabado en Cuba .

Jess Glynne en su videoclip 'Ain't Got Far To Go' / YouTube

"I know that I ain't got far to go, cause I spent forever waiting and it's no longer a dream", con este mensaje de lo más positivo Jess Glynne nos presenta Ain't Got Far To Go, el sexto sencillo de su exitoso álbum I Cry When I Laugh.

Escrita por la misma Jess con la colaboración de Knox Brown, Fin Dow-Smith y Janée “Jin Jin” Bennett, Ain't Got Far To Go es una canción muy bailable que te hará sonreír al instante debido al mensaje positivo que trae.

El videoclip ha sido dirigido por Declan Whitebloom y se ha grabado en las calles de Cuba con la ayuda de gente de la zona que no han dudado en sonreír y bailar delante de las cámaras.

¿Qué te parece Ain't Got Far To Go?