Juanjo Bona cantará el himno de Aragón en el premio de MotoGP

El circuito de Motorland, en Alcañiz, recibirá este fin de semana a diferentes personalidades aragonesas con motivo del Gran Premio de MotoGP de Aragón, que se celebrará entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre.

No solo se espera la llegada de grandes pilotos internacionales, sino que el evento recibirá artistas, influencers y cantantes que amenizarán el día a todos los presentes y a los que lo vean desde casa, pues se retransmitirá en directo en Aragón TV.

Entre los invitados, destaca el magallonero y concursante de Operación Triunfo 2023Juanjo Bona. Y es que el cantante será el encargado de poner voz al himno de Aragón, que sonará por todo lo alto en el circuito de su tierra natal. Lo hará delante de un gran público, pues este año se han vendido un 10 % másde entradas que en el año 2019, cuando se alcanzó el récord.

Juanjo Bona se ha posicionado como uno de los artistas emergentes de la música aragonesa y española, por lo que no sorprende que haya sido elegido como el protagonista del evento. El intérprete de Mis Tías también será el pregonero de las Fiestas del Pilar 2024 junto a su compañera de reality Naiara.

Las reacciones de las fans de Juanjo Bona

Algunas de las seguidoras de Juanjo han reaccionado en redes sociales acerca de su participación en el evento de MotoGP.

"Tendré que recuperar la cara de mi novio cuando el domingo le diga así, de la nada, sin mencionar a Juanjo Bona, que se ponga la MotoGP, algo que nunca me ha interesado en la vida y nunca me interesará. Él pensará que estoy loca", comenta una usuaria en X.

Otra seguidora desataca que verá la carrera por Juanjo: "¿No he visto un partido de MotoGP en mi vida? Efectivamente, ¿me lo voy a mirar para ver cómo Juanjo canta durante dos minutos? También".

"No me puedo creer que nos comimos todas un programa de jotas, solo porque salía Juanjo y ahora nos vayamos a comer la MotoGP, el juanjismo es una cosa", referenciando que no es la primera vez que su masa de fanáticas apoya al artista en proyectos o eventos.