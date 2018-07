Justin Bieber mantiene el top 1 en singles en España y consigue el top 3 completo en Reino Unido

Ya sabíamos que el Justin Bieber iba a llegar lejos con los temazos que lanzó como Where R Ü Now, What Do You Mean y Sorry, pero no nos esperábamos que siguiera manteniendo el top 1 a día de hoy en España, precisamente con 'Sorry', una de las mejores canciones que nos ha dejado el año 2015. Pero, sin duda, lo más maravilloso que le podía pasar al artista es ocupar el top 3 al completo en Reino Unido. Otras siete canciones suyas aparecen en el top 100, incluida por supuesto la que canta con Halsey.

Sorry es número 1 en España por séptima semana consecutiva, lo que tiene bastante mérito porque no es la canción más radiada del país, sino la 7ª. Purpose ha pasado la Navidad en torno al top 10, esta semana baja del top 10 al top 11.