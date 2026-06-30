Karol G se confiesa con Rosalía en el confesionario de La Perla: "Dime si te han dejado en la sala de espera de un aeropuerto"

Karol G, en el confesionario de 'La Perla' de Rosalía en Los Angeles | X

Rosalía dio la sorpresa en su concierto de este lunes en Los Angeles al llamar a Karol G a sumarse al escenario.

La artista catalana invitó a la colombiana a sentarse en el confesionario de La Perla y hablar abiertamente sobre una expareja a la que no le gustaba celebrar los cumpleaños con ella. "¡¿Cómo?! ¿A quién no le gustaría celebrar su cumpleaños con su pareja, no? Es como el día en que dices quiero que mi pareja esté", preguntó la española al principio de la confesión que derivó en una larga historia hasta llegar al fin de la relación.

Antes de que se sentase en el confesionario, Rosalía presentó a Karol G con palabra de admiración y cariño. “Ella ha demostrado que con trabajo, disciplina y muchísimo corazón se pueden romper fronteras. Es una rock star, una leyenda, una mujer fuerte que cree en sí misma. La única e inigualable: La Bichota”, dijo para darle la bienvenida al Kia Forum de Los Angeles y fundirse en un abrazo con la cantante.

Aunque las dos artistas se conocen de hace tiempo, en el show de este lunes dieron un paso más en su relación. Amigas y confidentes.

"Te voy a confesar algo", le dijo Karol G. "Estuve en una relación donde a esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo", apuntó la intérprete de Tropicoqueta. "Lo más curioso era esperar la excusa para no estar en el cumpleaños", continuó la cantante, que ahora ya es experta en localizarlas.

El primer año no le dio demasiada importancia al hecho de que faltase a su cumpleaños, el segundo dijo OK y al tercero coincidieron. "Celebramos el cumpleaños por todo lo alto y ya el cuarto... tampoco", contó la cantante ante la extrañeza de Rosalía. "¡Qué raro! ¿Y para ti era importante estar? ¿O no?", le preguntó. "Sí, yo siento que es importante celebrar el cumpleaños de la persona que te encanta", respondió la colombiana.

"A ti te han pasado cosas pero no te han dejado en la sala de espera del aeropuerto"

A la pareja de Karol G no es que no le gustasen los cumpleaños, sí le gustaban pero para celebrarlos con amigos. "En el último cumpleaños dije OK, si no hay cumpleaños... ¿Quieres que te lo cuente?", le preguntó a Rosalía que respondió un sí entusiasmada. "El último cumpleaños nos íbamos de viaje, ya estábamos con las maletas en el aeropuerto y en la sala de espera... ya no. En la sala de espera.... Dime que a ti te han pasado cosas pero no te han dejado en la sala de espera del aeropuerto", le preguntó a Rosalía.

"No, no, nunca. Para mí eso sería bastante imperdonable", respondió. "Bajé las maletas y me quedé. Bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo", confesó. "¿Qué hubieras hecho tú?"

Rosalía lo tuvo muy claro: "Honestamente si el tercer año no quiere celebrar y en el cuarto me deja en el cuarto de esperas le digo venga, hasta luego y bye, nunca más y adiós". "Me bajé del vuelo", insistió Karol G que inspiró a con esta confesión a Rosalía para cantar La Perla.

"Hoy vamos a celebrar mejor que en ningún cumpleaños porque te deshiciste de esa perla, hija de puta", le dijo la catalana.

¿Quién es la perla a la que se refiere Karol G?

Karol G no dio nombres es su confesión aunque sus fans no han tardado en señalar a Feid, su última pareja conocida, como protagonista de esta historia.

Los dos artistas estuvieron cuatro años de relación, de 2021 (según rumores) a finales de 2025. En este tiempo habrían coincidido en cuatro cumpleaños, contando también el de 2021, y el último fue cuando él se fue de viaje con amigos a Japón. ¡Justo en la otra parte del mundo!

En la fiesta estuvo con amigos como J Balvin y Yandel pero no hubo rastro de la cantante.

Su otra relación conocida fue con Anuel AA, con el que no llegó a estar cuatro años juntos. Los dos artistas vivieron tres años de relación y se separaron en abril de 2021, antes de que el cantante pudiese celebrar su cuarto cumpleaños al lado de Karol G.