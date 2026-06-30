¿Qué pasó entre Rosalía y Karol G? Qué hay detrás del supuesto beef de las dos artistas

Rosalía convirtió el paso de LUX TOUR por Los Angeles en historia de la música. La cantante invitó a Karol G a sumarse a su concierto en el Kia Forum y participar en el confesionario de La Perla siguiendo la estela de otras artistas como Cara Delevingne y Lola Young, que la acompañaron en Londres, o Guitarricadelafuente y Yolanda Ramos, que lo hicieron en Barcelona.

Desde que la cantante catalana arrancó la gira que acompaña su cuarto álbum de estudio, muchas han sido las estrellas que la han acompañado en esta parte del show y todas han sido noticias. Sin embargo, ninguna participación ha sido tan significativa como la de La Bichota por lo que supone para las dos cantantes.

“Ella ha demostrado que con trabajo, disciplina y muchísimo corazón se pueden romper fronteras. Es una rock star, una leyenda, una mujer fuerte que cree en sí misma. La única e inigualable: La Bichota”, dijo para darle paso y acabar de un plumazo con la teoría de sus fans que han acusado año tras año a la colombiana de copiar a la cantante de Malamente.

Rosalía, que nunca ha dado crédito a la teoría de los fans y no se ha pronunciado a este respeto, puso en valor la carrera de Karol G desoyendo los comentarios del fandom que acusó a la colombiana de inspirarse demasiado en Despechá para componer Si antes te hubiera conocido, su gran hit del verano de 2024.

Y sí es verdad que las dos canciones tienen puntos en común —un videoclip playero, el recurso de la risa o el eh, eh eh— pero los fans de Karol G no aceptan que se le tache de copiar a una artista europea para componer un merengue.

Un largo historial de rivalidad

En el verano de 2024 Karol G estuvo en el disparadero de los seguidores de Rosalía que la criticaron también por lo que hizo en los conciertos de Mañana Será Bonito Tour en Madrid.

El estadio Santiago Bernabéu acogió los cuatro últimos shows de la gira en los que invitó a subirse al escenario a un grupo de fans como había hecho un año antes Rosalía en MOTOMAMI TOUR. Cierto es que todo está inventando y que otros artistas han hecho lo mismo a lo largo de la historia pero también es cierto que Karol G llevaba ya entonces a sus espaldas un largo historial de supuestos plagios y eso no hizo otra cosa que alimentar a los seguidores de la catalana.

Toda esta historia se remonta a 2020, poco después de que coincidiesen en los Premios Grammy 2018. Karol G lanzó junto a Ozuna y Myke Towers el remix de Karamelo y muchos pusieron su atención en lo que se parecía su voz a la de Rosalía, pues los efectos del autotune eran los mismos.

Más debates generaron aspectos estilísticos como las uñas o el pelo.

En los inicios de su carrera Rosalía hizo de sus especiales, atrevidas y arriesgadas manicuras uno de sus sellos de identidad. Pues bien, la colombiana también se dejó seducir por ellas y dicen que incluso visitó el salón preferido de la catalana en un viaje a Barcelona, el Dvine Nails. No hay que olvidar que en la

Recordemos que en la canción Aute Cuture dice "Uñas de Dvine ya me las han copiado", lo que se interpretó como una alusión directa a la colombiana.

Lo mismo ocurrió con el pelo.

Karol G lo ha llevado de todos los colores —moreno, azul, verde, rosa, rubio…—, pero el 8 de agosto de 2020 estrenó nueva imagen con su melena teñida de rojo. Solo unos días antes, el 2 de agosto, la intérprete de Malamente se había subido al escenario con ese mismo color de cabello.

También fueron sometidos a juicio otros peinados, como las coletas, algunas posturas aflamencadas, especialmente las del vídeo de Tusa, e incluso la manera de escribir sus nombres, en mayúscula, y algunas de las fotos que la colombiana sube a Instagram —o los filtros— porque antes ya lo había hecho Rosalía.

Solo admiración y respeto

Mientras las teorías de los fans iban por un lado, las dos cantantes han ido por el otro y no han ocultado su admiración la una por la otra.

Así, en 2021, Karol G habló de ello en una entrevista: "Tengo que ser honesta, no somos las artistas más cercanas. Yo tengo amistad con otras artistas femeninas de la música y con ella es algo como colegas de la industria, pero yo siento, o al menos creo yo, que hay una admiración de cada una de nosotras hacia la otra y un respeto de lo que hacemos".

Meses más tarde, muchos medios especularon sobre una posible colaboración entre ellas, ante lo que pudo ser un acercamiento a través de las redes sociales cuando Rosalía comentó una publicación de Karol G deseándole suerte en Coachella, el 27 de marzo de 2022.

Y el 28 de marzo de ese año, la de Medellín le devolvió el gesto con un story en el que aparecía escuchando la canción Sakura de la catalana.

Las penúltimas veces que las dos artistas coincidieron fueron en la gala MET de 2024 y 2025, y fue en la primera de estas cuando Rosalía se refirió a Karol G como amiga: "Tengo demasiados amigos aquí, así que contenta de venir aquí y compartir con todos ellos. Pero sí, Karol está por aquí, Benito [Bad Bunny] está por aquí, un montón de amigos, la verdad".