La historia de Anuel AA y Karol G: cuántos años estuvieron juntos, por qué terminaron y los dardos en sus canciones

Karol G y Anuel AA saltaron a la fama prácticamente a la vez.

Ambos llevaban varios años trabajando en la música y se conocieron en 2018 durante el rodaje de Culpables, su primera colaboración. Durante los primeros meses de relación, prefirieron guardarla en secreto y no revelar a los fans que estaban juntos. De hecho, su segunda colaboración -llamada Secreto- contaba la historia de una pareja feliz que llevaba el romance en secreto, justo su historia.

Los dos artistas vivieron tres años de amor en jets privados, vacaciones en destinos paradisíacos e incluso una pedida de mano. También hicieron juntos el Culpable Tour, en el que cada uno cantaba temas propios, además de sus colaboraciones.

Anuel AA quiso sorprender a su chica entregándole un gigantesco anillo de compromiso el Día de San Valentín del año 2019, día también del 28º cumpleaños de Karol G. Llenó la casa de pétalos de rosa, globos rojos y le hizo la gran pregunta.

Ella dijo sí, pero la boda nunca se llevó a cabo. Tenían pensado casarse en 2020.

Por qué rompieron Anuel AA y Karol G

Sus caminos se separaron y en febrero de 2021 la pareja comunicaba su ruptura. Los protagonistas negaron la implicación de terceras personas en su decisión, por lo que los fans descartaron que hubiese existido una infidelidad.

"Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tener que hacerlo ante millones de personas. Por mucho tiempo, tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing ni hoy, ni hace casi tres años que todo comenzó", decía la colombiana en sus redes sociales, donde desmintió que hubiese terceras personas involucradas en su separación.

Los seguidores de la pareja se preguntaron en ese momento qué haría Anuel con el tatuaje que lucía en su espalda: un dibujo de Karol G y él juntando sus lenguas. La respuesta fue sencilla: pocos meses después de la ruptura se tapó ese gran tatuaje con otro dibujo.

Una falsa calma tras la ruptura

Lejos de tirarse los trastos a la cabeza o criticarse descarnadamente, la pareja de artistas guarda una buena relación de amistad. El puertorriqueño quiso visitar a la colombiana en su camerino cuando la artista terminó uno de los shows más multitudinarios de su carrera. Fue en noviembre de 2021, nueve meses después de su ruptura.

"No tengo palabras para describir este momento... Pasaron 100.000 cosas por mi cabeza entre lo que antes fue, lo que vivimos y cómo las cosas se han transformado. Fueron muchos años de felicidad juntos y aunque esa etapa de nuestra vida terminó, la lealtad y gratitud sigue intacta. Eres una persona brillante. Te admiraré siempre. GRACIAS por hacer mi noche de ayer mucho más especial", escribió la cantante en su Instagram.

Todos los posts en los que aparecían juntos desaparecieron de sus redes sociales y, de hecho, ahora esa supuesta calma ya no existe porque los artistas no dejan de mandarse pullas en sus canciones.

Los dardos que se han mandado Anuel AA y Karol G

Karol G lanzó en marzo de 2022 Mamiii, una colaboración junto a Becky G cargada de indirectas a su ex: "Ya sé que fui mucha mujer / y no lo viste por pendejo" o "Tus ganas de volver murieron en el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien, porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú qué gonorrea pagándome así", cantó la colombiana.

Pocos meses después, Anuel AA respondió durante un concierto: "Yo me río, y después dicen que soy yo el que está estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo", aseguró antes de dejar caer que todo era una manipulación.

"Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los están haciendo pensar. Si la gente supiera...", añadió.

A mediados de 2023, el puertorriqueño estrenaba Mejor que yo y no se andaba por las ramas al hablar de su ex: "Ya tienes novio / te echo de meno' / Él no te entiende como yo te entiendo", decía en referencia a Feid, la nueva pareja de Karol G.

La respuesta de Karol G fue lanzar Mi ex tenía razón, otra tanda de golpes al cantante: "Mi ex tenía razón / Dijo que no iba a encontrar uno como él / Y me llegó uno mejor, que me trata mejor / Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor'.