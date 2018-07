Katy Perry presenta 'Part of me' en los Grammy

Part of me es el single del relanzamiento de Tenage Dream . Katy Perry lo presentó en directo durante la gala de los Premios Grammy con un peculiar look metálico.

Katty Perry presentando 'Part of me' en la gala de los Grammy / europafm.com

Katy Perry lanza la reedición especial de su álbum multiplatino bajo el nombre Tenage Dream: The Complet Confection, que se publicará el 27 de marzo. En esta nueva edición, además de las canciones ya incluídas en el Tenage Dream, podemos encontrar tres temas inéditos entre los que se encuentra Part of me, el single presentación de esta reedición.

La cantante estrenó esta nueva canción en la gala de los Premios Grammy 2012, con una actuación donde aparecía vestida con un mono metálico dorado y plateado de estilo futurista a conjunto con su pelo azul eléctrico. La cantante aparece en el escenario acompañada de sus bailarines que la elevan hasta una jaula de cristal que se rompe al empezar la canción para después bailar con el escenario en llamas, literalmente. Sin duda, fue una de las actuaciones más esperadas de la gala que rompió con la imagen dulce que suele incorporar a sus conciertos.

Además de las tres canciones inéditas, Tenage Dream: The Complet Confection incluye además una versión de E.T. junto a Kanye West, Last friday night a dúo con Missy Elliot y una versión acústica de The one that go away.