Katy Perry sorprende con esta espectacular cover de 'All you need is love' de The Beatles

Katy Perry sorprende con esta espectacular cover de 'All you need is love' de Los Beatles

Katy Perry es la protagonista de la campaña de Navidad de la marca de moda Gap, que ya ha empezado a emitirse en Estados Unidos y que guarda una sorpresa para los fans de la cantante. El tema del anuncio es una versión acústica de All You Need is Love , de The Beatles , hecha por Perry. Escucharla poner la piel de gallina.

All You Need is Love es sin duda una de las canciones más conocidas de The Beatles. John Lennon compuso esta tema en 1967 y más de 50 años después ocupa el puesto 362 dentro de la lista de Las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista de música Rolling Stone.

Todos la hemos escuchado alguna vez e incluso la hemos cantando. Oasis, Elvis Costello o Mónica Naranjo son algunos de los que han versionado el tema. A ellos se une ahora Katy Perry, que ha sorprendido a sus seguidos compartiendo en YouTube una cover versión acústica de la canción de la banda de Liverpool.

La versión de Katy Perry forma parte del anuncio de Navidad de la marca de moda Gap, que ha empezado a difundirse esta semana en Estados Unidos. En la campaña All Together Now, la cámara sigue a Katy Perry desde que suena el despertador hasta que llega al estudio a grabar. Allí un grupo de bailarines vestidos con ropa de la marca bailan bajo la nieve (artificial) mientras la cantante interpreta la canción acompañada de un coro.

Se trata de una cover benéfica. Katy Perry la ha compartido en su cuenta de Spotify y donará un dólar a la ONG Baby2Baby, para el cuidado de niños sim recursos, por cada escucha del tema en la plataforma.