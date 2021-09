Miley Cyrus arrasa con su versión de 'Maybe', de Janis Joplin, y hace una gran reflexión

A pesar que de que saltó a la fama como una estrella del pop, Miley Cyrus ha demostrado en innumerables ocasiones que se desenvuelve perfectamente en el rock más clásico. Así lo ha demostrado a lo largo de los últimos años haciendo tributos a artistas tan consagrados como Queen, Dolly Parton o Metallica.

Ahora, su voz desgarrada y su particular estilo nos transporta a la época de Woodstock con una nueva versión, en este caso de Janis Joplin. Maybe —que a su vez se trata de una versión que hizo Joplin de The Cantels— ha sido la canción que ha interpretado durante su actuación en el festival BottleRock, celebrado en California.

Acompañado de una gran reflexión

Antes de cantar el tema, Miley ha hecho una reflexión al respecto: "Esta canción, para mí, se relaciona con los cambios que he estado experimentando en mi vida, y las cosas que he perdido y han vuelto de una forma que nunca supe que necesitaba".

"Aunque a veces parece que tenemos que empezar de cero, como con el incendio de mi casa, y reconstruirnos por completo... Ese incendio fue hace casi tres años y siento que estoy empezando a encontrar la estabilidad ahora. Y por eso quiero que todos seáis pacientes, no pasa nada que valga la pena de la noche a la mañana, se necesita mucho esfuerzo y resistencia", ha añadido.