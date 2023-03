Kesha muestra un adelanto de 'The Drama' y 'Eat The Acid', dos de las canciones de su próximo disco

Kesha vuelve a la música. Tras un parón de tres años, la intérprete del icónco tema Tik Tok viene con nuevo disco.

La cantante ha hecho un directo a través de Instagram donde ha compartido un adelanto de The Drama, una de las canciones que formarán parte de su nuevo álbum de estudio.

Tras escuchar este pequeño fragmento podemos ver una clara diferencia entre la música fiestera que hacía en el pasado en temas como Timber o Die Young, y ha decidido explorar un nuevo sonido que se acerca más a la una balada pop que a un hit festivalero de Coachella.

Pero no es lo únco que conocemos de su próximo trabajo: Kesha también ha desvelado el nombre de algunas de las canciones que conformarán su nuevo disco: Fine Line, Living In My Head, Eat The Acid, del que también ha compartido un adelanto.

Se trata del quinto álbum de estudio de la artista después de Animal (2010), Warrior (2012), Rainbow (2017) y High Road (2020).