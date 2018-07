Leiva estrena el vídeo de 'Pólvora' y recibe Doble Disco de Oro

La pieza de 3 minutos dirigida por The Lover tiene como protagonistas a dos personajes de papel que habitan en el mundo real. Esta relación hace ver a los personajes fuera de contexto, habitando un lugar peligroso y amenazador para ellos.

El amor que existe entre ambos personajes se vuelve frágil al tomar contacto con el afuera. Las distintas calles de Madrid funcionaron como escenario para armar estas delicadas maquetas obteniendo como resultado un look visual único. The Lover es un colectivo de artistas especializados en producir formatos no convencionales.

Por otro lado, Leiva recibió ayer un doble disco de oro como reconocimiento por las ventas de 'Diciembre' y de 'Pólvora'. El artista madrileño se encuentra en la recta final de su gira #PolvoraOnTour tras casi 120 shows y con sólo 4 conciertos por delante. El broche de oro será el próximo 4 de julio en el Barclay Card Center de Madrid en la que será traca final de una de las giras más extensas y potentes del 2014-2015 con un show que se espera memorable y para el que quedan ya muy pocas entradas disponibles.