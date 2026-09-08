Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: Así son Alberto Chicote, Lucrecia, Antonia San Juan y Jesús Olmedo

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El ritmo no para en Pasapalabra y el concurso de Antena 3 vuelve a reunir perfiles variados para ayudar a sus concursantes a lo largo de la diferentes pruebas. Así, en esta ocasión ha reunido al chef Alberto Chicote, a la cantante Lucrecia en el equipo naranja, mientras que la actriz Antonia San Juan y el actor Jesús Olmedo forman parte del equipo naranja.

Alberto Chicote

El chef Alberto Chicote es uno de los cocineros más populares de la televisión gracias a programas como Top Chef, Pesadilla en la cocina o Batalla de Restaurantes. Una ocupación televisiva que, si bien le ha permitido mostrar su personalidad y cómo es su trabajo en cocina, no ha hecho que desatienda sus propios proyectos gastronómicos como el restaurante Omeraki, mencionado en la Guía Michelin y catalogado con 1 Sol Guía Repsol.

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Lucrecia

El nombre de Lucrecia está íntimamente ligado al de la música latina en España. La cubana recaló en nuestro país en los años 90 y, desde entonces, su música y carisma se han podido disfrutar tanto en los múltiples conciertos que ha dado por toda la geografía, como en diferentes programas televisivos.

Lucrecia | GTRES

Antonia San Juan

La actriz, directora y guionista Antonia San Juan llega a Pasapalabra como una de las intérpretes más destacadas de nuestro país. Su papel como Agrado en Todo sobre mi madre, la película de Pedro Almodóvar, marcó un antes y un después en su carrera, siendo nominada al Goya como actriz revelación. Desde entonces, ha sido habitual en diferentes producciones de cine o televisivas, a las que ha impreso su carácter propio.

Antonia San Juan | Pablo Cuadra / Getty Images

Jesús Olmedo

Hospital Central, Hispania, la leyenda, Gran Reserva: El origen, Amar es para siempre... El currículum del actor Jesús Olmedo cuenta con algunas de las producciones favoritas de la audiencia durante los últimos años. El intérprete sevillano regresa a Pasapalabra, además, encarnando a Jaime Berenguer, el papel que desarrolla en la serie Amar es para siempre de Antena 3.