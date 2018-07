'Let's have a kiki' de Scissor Sisters se convierte en un éxito sin ser single

El vídeo viral que ha creado un fan de Scissor Sisters de su canción Let's have a kiki ha tenido tal éxito que ha hecho que este tema haya superado en ventas a Only the horses, el single oficial de Magic Hour .

Los componentes de Scissor Sisters se han llevado una sorpresa al descubrir que Let's have a kiki, canción incluída en su último trabajo Magic Hour que no ha sido single, ha llegado a vender en algunos momentos más copias que Only the horses, el single oficial.

El motivo de este éxito es un vídeo que ha creado un fan de esta canción que está siendo una sensación en la red. Un montaje en el que se puede ver a Cher, Queen, Donna Summer, Showgirls o Las chicas de oro que ya supera las 130.000 visitas en Youtube en menos de un mes. Aunque esta cifra no es nada significativa, la repercusión ha sido tal que al poco de aparecer en la red las ventas de esta canción se incrementaron un 52% en Estados Unidos superando las ventas de Only the horses.

Scissor Sister no ha confirmado que esta canción vaya a ser single, pero Jake Shears se pronunció cuando salió el vídeo escribiéndole a su creador: "Estoy obsesionado con tu vídeo. Es un de las mejores cosas que he visto. Gracias, gracias, gracias".

A continuación te dejamos el vídeo de Let's have a kiki creado por Videodrome Discotheque.