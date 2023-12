Lewis Capaldi despide el año anunciando el lanzamiento de la versión extendida de su disco 'Broken By Desire To Be Heavenly Sent'

Las buenas noticias llegan de Escocia de la mano de Lewis Capaldi . El cantante, que anunció su retirada temkporal en junio, lanzará una versión extendida del disco Broken By Desire To Be Heavenly Sent este lunes 1 de enero.

Lewis Capaldi despide 2023 con buenas noticias. El cantante escocés, que anunció su retirada temporal en junio para poder concentrarse en su recuperación —padece el síndrome de Tourette y problemas de ansiedad—, está decidido a regresar a la música. Su primer paso lo dará el lunes 1 de enero de 2024 con la publicación de la versión extendida del disco Broken By Desire To Be Heavenly Sent, lanzado el 19 de mayo de 2023.

El intérprete de Someone You Loved ha compartido sus planes a través de una extensa publicación en Twitter y ha actualizado a sus seguidores sobre la evolución de su estado de salud.

"En primer lugar, quiero empezar diciendo que espero que a todos les vaya bien, ¡os he echado de menos!", empieza diciendo en su publicación. "Como la mayoría de vosotros sabréis, actualmente me estoy tomando un tiempo libre para concentrarme en mi salud y bienestar, ¡y todo va muy bien! He estado trabajando con algunos profesionales increíbles para ayudarme a aprender y afrontar mejor mi síndrome de Tourette y problemas de ansiedad", continúa.

"Estoy muy feliz de poder decir que he notado una marcada mejoría en ambos desde que decidí tomarme un tiempo libre en junio", apunta sobre su evolución.

Capaldi anunció su retirada temporal el pasado 27 de junio tras varios meses de empeoramiento. "Me sentí completamente abrumado por la reacción a la noticia de mi descanso y realmente quiero agradecer a todos y cada uno de los que se acercaron, dejaron un comentario, un tuit o un mensaje privado deseándome lo mejor. Nunca había experimentado un apoyo así y me ha hecho tener más ganas que nunca de volver a hacer lo que amo [la música] en algún momento en un futuro no muy lejano".

El primer paso lo dará este lunes 1 de enero de 2024 con el lanzamiento de la versión extendida de su segundo disco, Broken By Desire To Be Heavenly Sent, que incluirá cinco canciones nuevas.

“Por ahora solo quiero dar otro enorme agradecimiento por el apoyo a mi segundo álbum. Este álbum fue aterrador para mí; si viste la película que hice en Netflix, probablemente ya lo sepas. Estaba absolutamente aterrorizado de decepcionarlos a todos, tenía miedo de no estar a la altura de las expectativas y, sinceramente, miedo de que todo fuera un completo fracaso", añade.

"Sin embargo, gracias a vosotros, no fue así. Es alucinante ver que las canciones de este álbum todavía resuenan en muchos de vosotros a pesar de que no lo haya estado promoviendo ni haciendo giras, eso significa mucho para mí", continúa el cantante, que reconoce que siempre tuvo el deseo de "lanzar una versión extendida del álbum".

Esa versión llega el lunes 1 después de muchas conversaciones y discusiones sobre si era conveniente o no hacerlo. "Finamente he decidido que sería una pena que estas cinco canciones adicionales, que son tan increíblemente especiales para mí, se quedaran en mi disco duro, para nunca ver la luz del día", añade. "Con eso, estoy absolutamente encantado de anunciar que Broken By Desire To Be Heavenly Sent (Extended Edition) será vuestro para escuchar mañana en el día de Año Nuevo".

"Sería una pena que estas cinco canciones adicionales, que son tan increíblemente especiales para mí, se quedaran en mi disco duro"

Es un regreso a la música también temporal porque el plan de Capaldi es seguir cuidándose. "Tal vez escribiendo algo de música y tomándome un momento para reflexionar sobre algunos de los años más increíbles de mi vida", añade en la publicación.

"¡Quiero estar absolutamente seguro de estar al 100% antes de volver a salir correctamente para más shows y hacer lo que amo más que nada!"

Capaldi se despide confesando que las nuevas canciones del disco tienen un importante significado para él —"Estaría destrozado si no hubiera podido compartirlas"— y con un deseo futuro. "¡Espero que esto los ayude a todos hasta que podamos entrar a una habitación y cantarlos juntos algún día muy pronto!"