Lewis Capaldi se retira temporalmente por el síndrome de Tourette: "Actuar para vosotros cada noche es todo lo que he soñado"

Ya anunció un parón el pasado 5 de junio porque no estaba viviendo un buen momento de salud física y mental. Como un desagradable déjà vu, esta mañana se ha repetido el episodio en contenido y forma: Lewis Capaldi ha publicado un comunicado en su perfil de redes sociales donde, sobre fondo negro, informaba con detalle y cariño a más de un millón de seguidores de la mala noticia: tiene que parar.

Capaldi ha iniciado su mensaje agradeciendo la acogida en Glastonbury: "Significa mucho para mí", y ha seguido con la triste noticia: "El hecho de que esto probablemente no sea una sorpresa no hace que sea mas fácil de escribir, pero siento mucho haceros saber que me voy a tomar un descanso de la gira en un futuro previsible".

Después, el de Glasgow hacía referencia al parón de gira anterior a su actuación en Glastonbury: "Esperaba que esas tres semanas me arreglaran. Pero la verdad es que todavía estoy aprendiendo a adaptarme al impacto de mi Tourette y el sábado se hizo obvio que necesito pasar mucho más tiempo poniendo en orden mi salud mental y física, para poder seguir haciendo todo lo que amo durante mucho tiempo".

El pasado sábado, durante su actuación en el festival musical inglés, el escocés se vio afectado por un episodio del síndrome de Tourette, el trastorno que padece. Igual que pasó en su show en Frankfurt el pasado febrero, Capaldi entonaba Someone you loved cuando empezó a sufrir espasmos y contracciones repentinas de su cuerpo. La imagen ha dado la vuelta al mundo por la emocionante reacción de su público, que arropó al artista y coreó el tema para apoyarle.

El artista ha reconocido su privilegio para poder parar y recuperarse y ha agradecido el apoyo a su "íncreíble familia, amigos, equipo, profesionales médicos", y ha continuado dirigiéndose a sus fans: "Y a todos vosotros que habéis sido tan solidarios en cada paso del camino, en los buenos tiempos y aún más durante este último año cuando lo he necesitado más que nunca".

Por último, han llegado las disculpas a todo el que tenía planeado este año acudir a algún concierto del cantante. "Necesito sentirme bien para actuar al nivel que todos vosotros os merecéis. Actuar para vosotros todas las noches es todo lo que he soñado, así que esta ha sido la decisión más difícil de mi vida. Volveré tan pronto como pueda", ha prometido Lewis.

Uno de esos espectáculos es el que iba a dar el cantante en el festival DCODE 2023, que tiene lugar en España, en el que era cabeza de cartel.

El propio festival también ha apoyado públicamente a Capaldi a la vez que confirmaba su baja del festival: "esperamos verte muy pronto de vuelta 💛 Te echaremos de menos este septiembre". Próximamente anunciarán el cartel actualizado con los nuevos artistas que se sumarán al evento.