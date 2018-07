Lily Allen habla de Rihanna, Katy Perry, Beyoncé, Lady Gaga y Lorde en 'Sheezus'

El 5 de mayo se pone a la venta Sheezus, el nuevo disco de Lily Allen. Y una semana antes la británica nos ofrece otro adelanto de su trabajo, en concreto la canción que le da nombre al álbum.

Y no es una canción cualquiera, en Sheezus Lily Allen da un repaso a sus compañeras de profesión, y aunque ha aclarado que en ningún momento se trata de un ataque hacia ellas, en el estribillo habla abiertamente de Rihanna, Katy Perry, Beyoncé, Lorde y Lady Gaga: "Riri isn't scared of Katy Perry's roaring / Queen B's gone back to the drawing / Lorde smells blood, she's about to slay you / Kid ain't one to f*ck with when she's only on her debut / We're all watchin g Gaga, LOL and hahaha / Dying for the art so really she's a martyr".

Nosotros te dejamos el tema a continuación para que juzgues por ti mismo. ¿Homenaje o crítica?

