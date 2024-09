Linkin Park lanza 'Heavy is in the Crown', el nuevo 'single' de su próximo álbum | GETTY

en 'from zero'

El regreso de Linkin Park a la música está siendo una de las noticias más alegres dentro del rock a nivel mundial. Siete años después de la disolución del grupo, los de Los Ángeles han complacido los anhelos de miles de fans que querían volver a saltar con sus canciones y lo han hecho por todo lo alto.

Para empezar, la banda anunció el nuevo álbum From Zero y su correspondiente gira, desatando el entusiasmo de sus seguidores. Además, lo hicieron con el lanzamiento del primer single adelanto, The Emptiness Machine, en el que se presentaba a la nueva incorporación del grupo: la cantante Emily Armstrong.

Ahora, Linkin Park ha lanzado el segundo sencillo de From Zero, Heavy Is The Crown, que mantiene la esencia rockera que siempre ha caracterizado al grupo, con la frescura que ha aportado este periodo de descanso.

Además, el videoclip resulta una colaboración con Riot Games, la empresa de videojuegos encargada del famosoLeague of Legends. De hecho, Heavy Is The Crown se ha convertido en el himno oficial del Campeonato Mundial de League of Legends.

Ya queda menos para escuchar el álbum completo, que verá la luz el próximo 15 de noviembre.