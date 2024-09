Por qué se separó Linkin Park

Linkin Park vuelve tras siete años de silencio. La mítica banda de rock, responsable de éxitos como In the End o Numb, acaba de anunciar su regreso a la música por todo lo alto. No solo con una nueva canción, titulada The Emptiness Machine, sino también con una nueva vocalista, el pronto lanzamiento de su octavo álbum de estudio y el inminente inicio de su gira de regreso, From Zero World Tour.

El grupo comenzó su andadura en el mundo de la música en 1996, con el vocalista Chester Bennington como líder de Linkin Park. Cuatro años después llegaría su salto a la fama con el éxito comercial que consiguieron gracias al estreno de su álbum debut, Hybrid Theory.

Desde entonces, la agrupación de rock alternativo publicó un total de siete discos, el último de ellos One More Light (2017). Ese mismo año supuso un duro golpe para Linkin Park, ya que Chester Bennington apareció muerto en su residencia de Palos Verdes Estates (California) el mes de julio. Al final, se declaró que el músico se había suicidado por ahorcamiento.

Los años de pausa de Linkin Park

"Destrozado y con el corazón roto, pero es cierto. Daremos a conocer un comunicado oficial tan pronto como lo tengamos". Con estas palabras, el integrante de la banda Mike Shinoda confirmó la muerte de Chester Bennington, y desde entonces Linkin Park decidió pausar su trayectoria profesional.

El 27 de octubre de 2017, tuvo lugar el concierto tributo a Chester Bennington donde los otros cinco integrantes de la formación interpretaron varios de sus éxitos en Los Ángeles.

A finales de ese mismo año, un usuario en Instagram preguntó al miembro de la banda Mike Shinoda si Linkin Park volvería sobre los escenarios con "un Chester holográfico", a lo que él respondió atónito. "Ni siquiera puedo entenderlo. La idea de un Chester holográfico. De hecho, he oído a otras personas fuera de la banda sugerir eso, y no hay absolutamente ninguna manera. No puedo joder con eso", dijo.

Los integrantes no querían abandonar el grupo, pero tampoco tenían ganas de seguir con él. "Tengo toda la intención de continuar con LP, y los muchachos sienten lo mismo. Tenemos mucho que reconstruir, y preguntas para responder, así que llevará tiempo", declaró Shinoda a principios de 2018.

Entre los años 2020 y 2021, el grupo de rock publicó una canción inédita grabada en 1999 y un remix de One Step Closer, pero Shinoda confirmó que esto no implicaba el regreso de Linkin Park a los escenarios. "Ahora no es el momento. No nos enfocamos en eso. No tenemos las matemáticas funcionando. Y no me refiero a matemáticas financieras, me refiero a matemáticas emocionales y creativas", explicó.

Desde entonces, la banda publicó alguna reedición, una canción inédita o su primer recopilatorio, pero su regreso oficial a la música no ha llegado hasta el mes de septiembre de 2024 con el anuncio de nueva música, nueva vocalista y una pequeña gira de seis conciertos.