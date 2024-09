Linkin Park vuelve por todo lo alto: canción, disco, gira y una nueva vocalista

El panorama rock está de celebración. Tras el anuncio de la gira de regreso de Oasis, ahora vuelve la mítica banda Linkin Park tras disolverse en 2017.

La agrupación de rock alternativo, fundada en Los Ángeles, ha anunciado este jueves su vuelta a la música con una vorágine de novedades. Una de ellas es el lanzamiento del primer sencillo de esta nueva etapa de Linkin Park, titulado The Emptiness Machine: "Solo quiero formar parte de algo", cantan en el estribillo.

En esta canción, ya aparece como vocalista la nueva integrante del grupo: Emily Armstrong, conocida por su recorrido como cofundadora, vocalista y guitarrista en la banda Dead Sara. De esta forma, ahora Linkin Park está formada por seis músicos: Mike Shinoda, Joe Hahn, Colin Brittain, Brad Delson, Dave Farrell y la propia Emily Armstrong.

Nuevo álbum y gira de regreso

Pero aquí no terminan los anuncios desvelados por la agrupación en sus redes sociales. Tal y como han confirmado, la nueva cantante se estrenará con Linkin Park con una gira que dará comienzo el 11 de septiembre y con un nuevo álbum de estudio titulado From Zero (en español, "desde cero"), el cual verá la luz el 15 de noviembre, con los conciertos ya iniciados.

Por su parte, la gira From Zero World Tour pasará por seis ciudades: