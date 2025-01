Lola Índigo confirma que habrá remix de 'Ego', su nueva colaboración en francés con Emkal y GIMS

Te interesa Qué significa Lola Índigo y qué pasó con sus primeras bailarinas

"Si te gusta el tema, espérate que salga el remix". Con estas palabras, Lola Índigo ha confirmado en sus redes sociales que habrá una nueva versión de su recién estrenada última canción: Ego, en colaboración con los raperos Emkal y GIMS.

El tema, que ha visto la luz este viernes 3 de enero, tendrá así un mayor recorrido en el futuro. De momento, los artistas han lanzado Egosin videoclip, quizás para que el público se empape de su letra en fusión con el español y el francés. De hecho, esta no es la primera vez que Lola Índigo se atreve con este idioma, ya que en 2023 lanzó el remix de Casanova junto a Soolking y Rvfv.

"Me duele que piense' así / Que crea' que yo estoy por dinero / Creo que la fama te nubla / Tu' beso' son lo único que quiero", canta la artista española en su parte de la canción, donde sitúa los sentimientos por encima de la riqueza económica. "Que el amor no lo compra el billete / Si me quieres, ¿por qué me trata' así? / Como si fuera un juguete", reprocha a su amante.

Letra completa de 'Ego', de Emkal, GIMS y Lola Índigo

J'crois qu'l'ascenseur est bloqué, ouais

J'ai des idées insensées, ouais

Reste concentrée motema

J'vais fouiller dans tes pensées, ouais

Boîte automatique, séquentielle

Dans la poche, un arc-en-ciel

Un regard en séquence, c'est vrai

On récolte ce qu'on sème, ouais

---

Où es-tu? Je n'te vois pas

Où es-tu? Je n't'entends pas

Où es-tu? Je n'te vois pas

---

C'qui m'dérange, c'est pas ton ego

Mais quand ça parle dinero

Là, tu sais dire: Te quiero

Mon amour, mi amor

C'qui m'dérange, c'est pas ton ego

Mais quand ça parle dinero

Là, tu sais dire: Te quiero

Mon amour, mi amor

---

Yeah, yeah, venga, papi, no te equivoque'

Que el amor no lo compra el billete

Si me quieres, ¿por qué me trata' así?

Como si fuera un juguete

Como el Bugatti que está fuera

Como el Rolex de tu muñeca

Tu vida sigue y la mía te espera

Pero pa' ti no estoy la primera

Puede que esté distante, lo siento

Pero to' lo que dices se lo lleva el viento

Tanta' joyas como llevo

A vece' dudas tengo

---

Me duele que piense' así

Que crea' que yo estoy por dinero

Creo que la fama te nubla

Tu' beso' son lo único que quiero

Me duele que piense' así

Que crea' que yo estoy por dinero

Creo que la fama te nubla

Tu' beso' son lo único que quiero

---

C'qui m'dérange, c'est pas ton ego

Mais quand ça parle dinero

Là, tu sais dire: Te quiero

Mon amour, mi amor

C'qui m'dérange, c'est pas ton ego

Mais quand ça parle dinero

Là, tu sais dire: Te quiero

Mon amour, mi amor

---

C'qui m'dérange, c'est pas ton ego

Mais quand y a les, j'suis ton bébé

J'veux continuer, mais t'es pas réglo

C'est moi que tu aimes ou bien ma CB?

Au fond de moi, j'ai peur d'en faire trop

Et qu'on trahisse ma confiance après

J'ai déjà pris le risque, j'me suis fait mal

J'veux plus aimer puis détester

J't'aurais pas donné ma confiance si tu la méritais pas

J't'ai vu, j'y croyais dès le début, j'ai tout fait

Pour rien briser, à la fin, mon cœur a pris les éclats

Mon âme a eu mal, je l'ai senti s'étouffer

---

Qui es-tu? Je ne sais pas

Qui es-tu? Je ne te vois pas

Qui es-tu? Je ne sais pas

---

C'qui m'dérange, c'est pas ton ego

Mais quand ça parle dinero

Là, tu sais dire: Te quiero

Mon amour, mi amor

C'qui m'dérange, c'est pas ton ego

Mais quand ça parle dinero

Là, tu sais dire: Te quiero

Mon amour, mi amor