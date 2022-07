Lola índigo lanza 'Caramelo', la versión en español de su éxito con Rocco Hunt y Elettra Lamborghini

El estreno de Lola Índigo en Italia con Caramello ha sido un éxito rotundo. Su colaboración con Rocco Hunt y Elettra Lamborghini ha conseguido ser disco de oro en el país de origen, algo que no han dudado en celebrar los tres protagonistas.

Se trata de un tema veraniego y fiestero, característico por ese buen rollo que ya pudimos disfrutar cuando se estrenó a mediados de junio. A caballo entre el italiano y el español, ha acumulado millones de visitas en las principales plataformas de streaming convirtiéndose en uno de los hits de este verano.

Y como suele suceder en todas estas colaboraciones entre artistas españolas y del país transalpino, lo que primero se canta en italiano, suele cantarse después en castellano y viceversa.

De esta manera, la intérprete de La niña de la escuela dejó entrever en redes sociales hace tan solo cuatro días que la versión española de Caramello está a la vuelta de la esquina.

"CARAMELLO es disco de oro 📀 en Italiaaaa 🇮🇹 será que viene la versión en español? 🍫🍫🍫", adelantó la artista en la red social.

Como era de esperar, sus seguidores, lejos de guardar silencio, escribieron todo tipo de reacciones, mostrando sus evidentes ganas de escuchar esta nueva versión que tiene la artista guardada en la manga.

"Fuegoteeeee🔥", "Duraaaa" o "por favor y gracias", comentaron sus fans.

Lola Índigo canta 'Caramelo' en directo

Este viernes 29 de julio, Lola Índigo, Rocco Hunt y Elettra Lamborghini han continuado con la estela de lanzar canción en italiano y después en español como han hecho otras artistas de nuestro país como, por ejemplo, Ana Mena.

No obstante, no es la primera vez que podemos escuchar esta canción. El jueves 21 de julio, la cantante de 30 años se subió al escenario del Cook Music Festival de Tenerife, donde regaló a los isleños la versión inédita en castellano del tema.

De esta manera, en lugar de cantar sus estrofas en italiano, Lola Índigo interpretó el tema en riguroso castellano.

Caramelo ya es una realidad, es nuestra y ha llegado el momento de bailarlo y cantarlo a pleno pulmón. No hay ninguna duda de que esta nueva versión se va a coronar como uno de los mejores reggaetones de España.

Letra de 'Caramelo', de Lola índigo, Rocco Hunt y Elettra Lamborghini

De camino a casa no parece real

te conocí por casualidad, pero por si no lo creo

cuantas cosas decir, lo importante es entender

si tu vienes a mi o yo vengo a ti

Es solo un juego que dura muy poco

El tiempo de una foto, bromeemos con el fuego

Bailando el toro loco

Quien sabe si me vienes después

Verás que el cielo no puede encontrarnos

Llegamos tarde esta noche Somos

solo nosotros dos

Porque cada noche comienza contigo

No puedo esconderme de ti

Cuando lo pienso, extraño el aire

Es caramelo, es no chocolate

Porque cada noche comienza contigo

No puedo ocultar eso

Mando mil mensajes, si te pienso mucho que puedo hacer? (Oye)

He viajado tan lejos que es imposible ir allí (Oye)

Si el club ya está lleno, entonces entramos por la parte de atrás

. No tengo problemas ni con el amor ni con el dinero.

Es solo un juego que dura muy poco

El tiempo de una foto, bromeamos con el fuego

Bailando el toro loco

Quién sabe si dormimos aquí conmigo luego

Verás que el cielo no puede encontrarnos

Llegamos tarde esta noche Somos

solo nosotros dos

Porque cada noche comienza contigo

No puedo esconderme de ti

Cuando lo pienso, extraño el aire

Es caramelo, es no chocolate

Porque cada noche comienza contigo

No puedo ocultar eso

Si un segundo durara toda la vida

Solo quisiera vivirlo juntos esta noche

Y luego dormirme un poco sobre tu espalda

Solos tu y yo (Oye, uh)

Toma mi mano (Ye-yeah)

Ni me digas si volvemos (No no)

Que no me importa a donde vamos-oh-oh (Uh)

Solo vuela-oh-oh (Ey)

Me siento acaramelado en tu boca (Uh)

Detente un segundo que si no no me concentro (Ey)

Verás que el cielo no puede encontrarnos

Llegamos tarde esta noche Somos

solo nosotros dos

Porque cada noche comienza contigo

No puedo esconderme de ti

Cuando lo pienso, extraño el aire

Es caramelo, es no chocolate

porque cada noche empieza contigo

eso no lo puedo ocultar (es caramelo, no es)