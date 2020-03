Lukas Graham le dedica a su padre el videoclip de 'You're Not There'

El vocalista de la banda dansesa Lukas Graham ha querido recordar a su padre con la canción y el vídeo You're Not There , que forma parte de su primer álbum.

Tras triunfar con 7 Years y con Mama Said, la banda de pop-soul Lukas Graham presenta You're Not There, un tema escrito por James Alan, Lukas Forchammer, Morten Pilegaard, Morten Ristorp y Stefan Forrest.

You're Not There viene acompañado de un videoclip lleno de emoción y dirigido por René Sascha Johannsen, que también realizó el de 7 Years. Con este vídeo, el vocalista y líder del grupo, Lukas Graham, ha querido hacer un tributo a su padre, que falleció hace un tiempo.

La banda danesa sigue triunfando en Europa con su álbum debut y sus sencillos alcanzan los puestos más altos de las listas de ventas.