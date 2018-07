Madonna gana el Globo de Oro a la Mejor Canción con Masterpiece

La ambición rubia vuelve a estar de enhorabuena. Aunque su última película W.E no ha sido considerada lo suficientemente buena por la crítica para optar a ninguna categoría en Los Globos de Oro, su tema Masterpiece si que estaba nominado como a la categoría de Mejor Canción, de la que ha resultado ganador finalmente.

No ha faltado la polémica respecto a este premio, Madonna competía en esta categoría con Mary J. Bridge, Glen Close y Elton John, que se atrevió a decir en la alfombra roja: "Puede que Mary J. gane por The Help, pero Madonna no tiene ni una jodida oportunidad", a lo que la cantante y directora respondió diplomáticamente con un "Bueno, que gane el mejor hombre". Finalmente y con una tensión bastante palpable entre los candidatos en el momento de conocer el ganador, Madonna se alzó con el premio y dio las gracias a sus co-escritores, a William Orbit y en especial a su mánager Guy Oseary, quien le insistió para que hiciese una canción para la banda sonora de W.E y así optar a premios. Este es el segundo Globo de Oro para la artista, ya que el primero lo consiguió como Mejor Actriz por su papel de Eva Perón en la película Evita.

Madonna sigue imparable últimando los detalles de su próximo disco que finalmente llevará por nombre MDNA y que ya ha causado gran revuelo por su similitud a las iniciales MDMA, la sustancia activa de la droga conocida como "éx tasis". Ante esta polémica la cantante no se ha pronunciado.