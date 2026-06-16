Madonna y Sabrina Carpenter lanzan el sensual videoclip de 'Bring your love'

El lanzamiento Confessions: II por parte de Madonna en 2026 tras más de siete años sin mostrar nueva música, ha sido uno de las grandes noticias musicales del año. Un proyecto de larga duración en el que, además de demostrar que la Ambición Rubia sigue siendo una hitmaker nata, ha sabido rodearse de los mejores colaboradores en todas las facetas.

Sin duda, una de las canciones que más han emocionado a los fans ha sido Bring your love, en la que Madonna se alía con la joven estrella pop Sabrina Carpenter para conquistar la pista de baile. Ahora, ambas artistas muestran cómo su química musical también se traslada a la pantalla, publicando el videoclip oficial.

Un derroche de sensualidad ante las cámaras por parte de las autoras, que se convierten en el centro de atención de una pista de baile en la que incluso se pueden desarrollar coreografías en el aire.

Con la publicación del videoclip se confirman todas las sospechas de que Madonna y Sabrina Carpenter estaban preparando algo grande, como se pudo comprobar durante la puesta en escena en primicia durante el concierto de la exchica Disney en el festival Coachella.

De hecho, los fans ya intuían que en la suerte de cortometraje Confessions: II - The Film, publicado hace una semana por Madonna con motivo del lanzamiento del álbum, aparecían unos sugerentes planos correspondientes al videoclip. Una teoría confirmada con el metraje de Bring your love, que aumenta aún más el vínculo entre estas artistas.