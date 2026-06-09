De Kate Moss a Julia Garner: todos los famosos que salen en 'Confessions II: The Film' de Madonna

"Un video sonaba barato", dijo Madonna el pasado viernes la presentación de Confessions II - The Film en el Festival de Tribeca en Nueva York.

La cantante regresa con un nuevo álbum, el decimoquinto de su carrera, y ha decidido animar el estreno con el lanzamiento de un cortometraje de 13 minutos dirigido nada menos que por la pareja artística TORSO.

La intérprete de Like A Prayer enseña los seis primeros temas del disco que sirve como secuela de Confessions on a Dance Floor (2005) y en cuyo vídeo cuenta con la colaboración de numerosos rostros conocidos.

Benedict Cumberbatch, Honey Dijon y Kate Moss, entre otros, acompañan a la artista en este trabajo lleno de referencias al pasado y en el que muestra cómo suena su colaboración con Feid, Read My Lips, incluida en el álbum

Madonna monta una fiesta mayúscula, que evoca a la práctica sexual conocida como banheirao, en un baño y ahí entran en escena los artistas antes citados y otros nombres conocidos como el actor Archie Madekwe, la actriz Gwendoline Christie o los futbolistas Cole Palmer y João Pedro.

En la lista de artistas que colaboran con Madonna está también la actriz Debi Mazar, que ha participado en numerosos videoclips de la cantante como Papa Don't Preach, True Blue o Music; la actriz Julia Garner, elegida para interpretar a la propia Madonna en su biopic; o su hija Lourdes Leon, quien sostiene una de las cámaras que graban escenas sensuales de mujeres en un apartamento.

También colaboran con Madonna en este trabajo los cantantes Sabrina Carpenter y Feid, que forman parte del disco con las canciones I Feel So Free y Bring Your Love (ya estrenada) y Read My lips , que sirve el primer adelanto del single en esta película.

Las referencias escondidas en 'Confessions II: The Film'

Madonna nutre su nuevo trabajo de otros anteriores y así en el cortometraje algunos fans han visto guiños a Die Another Day (2002), Lucky Star (1983), Desperately Seeking Susan (1985), Right of Light (1998), Confessions I (2005), Justify My Love (1990), Deeper and Deeper (1990), What It Feels Like For a Girl (2000) y Vogue/Re-Invention Tour (2004).

¡Y no queda ahí la cosa! Otros seguidores de la reina del pop han sacado la lupa y han encontrado muchos más guiños como la coreografía de la silla del videoclip de Open Your Heart (1986) o la alusión al videoclip de Bitch I’m Madonna (2015).

También han encontrado referencias a American Life (2003) o a sus comienzos con el cameo del casete de Everybody (2012).

Y hay más como la posible alusión al desenlace de la actuación de Living For Love en la ceremonia de los Grammy del 2015 o la referencia a la bolsa de aire del vídeo musical de What It Feels Like For A Girl (2001).

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