Maik Marel inicia su camino con 'Hola', su debut musical junto al Dj sueco Alex D' Rosso

Maik Marel, un prometedor y talentoso artista nacido en Mallorca, donde creció en el barrio de San Gotleu, ha lanzado su esperado single debut titulado Hola, una colaboración explosiva con el renombrado DJ y productor sueco Alex D'Rosso. Esta canción,, marca un nuevo capítulo en la carrera musical de Maik Marel, combinando influencias sonoras europeas con un toque distintivo que promete resonar en la escena musical de habla hispana.

El single Hola es el resultado de meses de trabajo en colaboración con algunos de los mejores productores de Europa, y fue grabado en estudios icónicos de París, Barcelona y Madrid. Con un sonido fresco, lleno de energía, la canción refleja la rica diversidad cultural que define a Maik Marel como artista, mientras que el videoclip, dirigido por el transgresor director Adindu Collins, añade una capa visual impresionante a la experiencia musical.

"Cuando me reuní con Dindu por primera vez y me explicó su visión acerca del videoclip, no tuve dudas, en ese preciso instante supe que haría algo increíble" y prosigue entre risas, "una vez presentó el proyecto terminado solo pude decirle que eso no era un videoclip, era una peli!", cuenta Maik.

La canción, con un ritmo intenso y unas melodías suaves, invita directamente a los oyentes a cantar y bailar. Según sus autores, uno de los mayores retos fue crear un estribillo accesible al público internacional, manteniendo una coherencia en la historia de la canción, la cual narra en primera persona la explosión de fuegos artificiales que ocurre cuando coincidimos en la disco con nuestro/a ”crush”.

"Buscábamos un concepto sencillo, que toda la gente pudiera identificarse con él y creo firmemente que 'Hola' tiene el potencial de conectar profundamente con el público, especialmente en España y América Latina. Es una mezcla perfecta de melodías pegadizas y ritmos que te invitan a moverte", comenta Maik Marel. "Trabajar con Alex D’Rosso ha sido una experiencia increíble, y estamos ansiosos por ver cómo la audiencia recibe esta canción".