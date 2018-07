Marien Baker, la artista española que conquista Reino Unido

La DJ y productora española Marien Baker continúa su ascenso imparable y esta semana sube hasta el Nº 6 en la lista oficial de clubs de Reino Unido con el tema Unbreakable. Tras entrar al Top 20 hace dos semanas, Unbreakable se está ganando cada vez más el reconocimiento y apoyo de todos los DJs de la escena dance/electrónica internacional. En España, el single ha recibido una acogida excepcional por parte de las principales radios y ya se encuentra entre las 20 canciones más radiadas del país.

Unbreakable es un burbujeante llena-pistas de baile perfecto para sonar en el momento más álgido de la noche, un tema que tiende un puente entre amantes de la música y clubbers por todo el planeta. Bien producido en el terreno del house edificante en toda su emocionante y motivadora gloria, el tema destaca los atractivos elementos progresivos con un centelleante toque pop añadido. Para Unbreakable, Marien Baker ha contado con la colaboración de Shaun Frank en la parte vocal, el aclamado cantante de la banda de rock canadiense The Envy y compositor del tema Don't Let Go que estuvo nominado a Canción del Año en Canadá y Estados Unidos.

Unbreakable demuestra a la perfección el alcance positivo y la penetración de la música electrónica de baile en el panorama actual. Sin duda a la altura del título Unbreakable (irrompible), Marien Baker está lista para cautivar e irrumpir con éxito en la escena clubbing internacional. El futuro para Marien Baker se presenta prometedor.