Marlena comparte un extracto de 'Nadie se muere de amor', su nuevo single
El dúo formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano muestra en redes sociales a qué suena Nadie se muere de amor, el nuevo single de Marlena, que verá la luz el próximo 26 de junio.
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El ritmo de la gira de salas y festivales que mantiene Marlena no ha impedido que Ana Legazpi y Carolina Moyano hayan sacado tiempo para mostrar un pequeño adelanto de Nadie se muere de amor, su nuevo single.
Una canción que verá la luz el próximo viernes 26 y que ha causado una gran expectación entre sus fans, que ya cuenta las horas para poder escuchar la canción completa.
Un tema en el que Ana Legazpi vuelve a demostrar sus habilidades líricas en apenas una estrofa:
Escúchame, nadie se va a morir de amor
aunque ahora mismo no te salgan las palabras
un nudo en la gargante
escuúchame, todos perdemos la razón
y tus ojitos no levantan la mirada
y no me da la gana
hice aviones con sus cartas
yo también nunca pensé que iba a doler
el filo de un papel
si escuece y pica este desastre
si escuece déjalo que sangre
déjalo que sangre
Un estreno que, además, encaja en un timing perfecto con su cita con el público de Europa FM que se celebrará en León el domingo 28 de junio. Todo un gran set para celebrar las Fiestas de San Juan y San Pedro 2026 en la ilustre Explanada de los Pendones Leoneses de la capital.