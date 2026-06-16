Marlena estará en las Fiestas de San Juan y San Pedro de León con Europa FM

Marlena vive las Fiestas de San Juan y San Pedro de León con Europa FM | Europa FM

Europa FM vuelve a las Fiestas de San Juan y San Pedro de León con Marlena.

El domingo 28 de junio Ana y Carol se suben al escenario de la Explanada de los Pendones Leoneses para poner la banda sonora a la penúltima noche de fiestas en la capital leonesa.

Las madrileñas hacen un alto en su gira de festivales, con paradas en Sonorama Ribera o Jardín de las Delicias, para apuntarse a esta cita y animar al público leonés con sus grandes éxitos y los temas de su último EP La Victoria.

📍 ¿Dónde? Explanada de los Pendones Leoneses

🕚 ¿A qué hora? A las 21:30 horas

🎟️ Acceso libre y gratuito hasta completar aforo

Después de arrasar en las Fiestas de La Mercè 2025, con un concierto multitudinario de más de 40.000 personas en el público, Marlena se apunta a esta cita con Europa FM que en 2025 tuvo a Leire Martínez como protagonista. La cantante donostiarra eligió las fiestas de León para dar su primer concierto en solitario tras separarse de La Oreja de Van Gogh después de 17 años juntos.

Marlena promete darlo todo en esta cita para la que llega directa del Galicia Fest (27 de junio en Vigo) y tras vivir un sueño el pasado 20 de marzo en el Sant Jordi Club de Barcelona, donde dieron su primer concierto también de la mano de Europa FM.

El concierto de Marlena en León está incluido dentro del programa de las Fiestas de San Juan y San Pedro 2026, que se celebran del viernes 19 al lunes 29 de junio en León, y está patrocinado por el Ayuntamiento de León.

El programa incluye una amplia oferta musical con cuatro escenarios en los que actuarán Revólver, Café Quijano, Ana Torroja o Ara Malikian, entre otros. El concierto de Marlena será totalmente libre y gratuito.