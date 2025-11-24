Marlena presenta 'La Victoria': "El álbum en general es de amor. Ha tocado al fin hablar de algo bonito"

El estudio de Cuerpos especiales se han impregnado de olor a Marlena este lunes de buena mañana. Ana Legazpi y Carol Moyano han venido a visitar a Eva Soriano y Nacho García para hablar de La Victoria, su nuevo EP lanzado el pasado viernes 14 de noviembre.

"El álbum en general es de amor. Me ha tocado al fin hablar de algo bonito", ha confesado Ana sobre este trabajo compuesto por siete canciones.

El dúo acostumbra a exponer las idas y venidas amorosas de Ana en su música y esta vez, que atraviesa una situación estable, lo cantan a los cuatro vientos. "Estamos todos muy contentos. En la oficina también están muy contentos. Pero no solo lo queremos enfocar en el amor, sino en todo el proceso que he pasado hasta conseguir llegar a donde estoy ahora", ha dicho la cantante, que habla también de "perdonarse, abrazarse un poco y darse mimo" en este disco.

Ana habla de sus idas y venidas amorosas en la música de Marlena, todo lo contrario que su compañera: "Siempre vengo a hablar del libro de Ana. Del mío, no".

Carol, siempre discreta, ha contado que el EP nació casi sin que se dieran cuenta. "Nos pasó como con el álbum, lo hemos ido haciendo sin saber que lo estábamos componiendo", ha explicado sobre el trabajo que incluye la canción La Victoria, escrita junto a Fito de Siloé en solo dos horas.

"Con 'La Victoria' nos pasó como con el álbum, lo hemos ido haciendo sin saber que lo estábamos componiendo"

"Nos pusimos a hablar de nuestras chicas y de ahí salió este buen tema", ha contado Ana sobre el single.

Su próxima gira, el concierto de Barcelona y su canción

Al hablar de La Victoria, Ana y Carol ha reconocido ser muy competitivas, especialmente cuando la competición es entre ellas, y cuando se han referido a Ayer soñé contigo, han reconocido diferencias a la hora de soñar. Si bien Ana es intensa, Carol es mucho menos explícita y mucho más olvidadiza.

Con La Victoria llega también una gira que arranca el 5 de diciembre en Valencia y que aterriza el 20 de marzo en el Sant Jordi Club de Barcelona. "Esa es la cita, es la más heavy", han confesado sobre el concierto con Europa FM como radio oficial.

Ana dice que tiene palabras cuando toca hablar de este show. "Me cuesta mucho visualizar que 5.000 personas vayan a comprar entradas para nosotras", ha confesado la cantante, que asegura que están preparando sorpresas.

En Barcelona estuvieron el pasado mes de septiembre en las fiestas La Mercè también con Europa FM como radio oficial. "Había 25.000 personas que no iban solo por y para Marlena y fue lo más", ha contado Carol sobre el concierto en el que anunciaron la cita en el Sant Jordi Club. "No sé qué pasa en Barcelona que tenemos más gente allí que en Madrid", ha añadido Ana.

Ana y Carol se han despedido con un juego aunque antes han hecho una confesión. La canción de la que se sienten más orgullosas es Red flags, aunque sobre el escenario se quedan con Baila morena.