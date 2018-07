Maroon 5 y Nicki Minaj juntos en el remix de 'Sugar'

Primero fue Rihanna con If I Never See Your face Again, después Christina Aguilera con Moves Like Jagger y ahora, la artista con la que Maroon 5 se ha unido es... ¡Nicki Minajj! La rapera ha colaborado con la banda angelina para hacer el remix del tercer single del álbum V, Sugar.

La base y melodía de la canción no cambia mucho. La cantante trinitense aparece sólo empezar la canción con una voz muy dulce adaptándose al sonido de ésta. Los fans de Maroon 5 han reaccionado negativamente hacia este remix, ya que consideran que la colaboración de Nicki Minaj es innecesaria y que no pega con este tipo de canción.

Aquí dejamos el remix para que puedas escucharlo y opinar: