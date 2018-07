Meghan Trainor se reúne de las estrellas de las redes sociales en 'Lips are movin'

¿Quieres que tu videoclip triunfe en las redes sociales? ¡Pues haz que lo hagan las verdaderas estrellas de la red! Los Youtubers, blogueros, viners e instagramers más influyentes han creado Lips are moving, el segundo single de Meghan Trainor después de su éxito All about that bass. ¡Y es que entre todos ellos reunen a una audiencia combinada de casi 30 millones de usuarios!

Tras el imparable éxito mundial de su single de debut, considerado por muchos la canción del año, All About That Bass la joven Meghan Trainor presenta su nuevo single Lips Are Moving.

Meghan Trainor se ha unido a la compañía global de tecnología HP para su campaña #BendTheRules, que incluye la creación de este videoclip. Trainor “rompe las reglas” con el lanzamiento del primer vídeo en la historia realizado por 'influencers' sociales de Vine, Instagram, y estrellas de YouTube de todo el mundo con una audiencia combinada que acumula casi 30 millones.

HP trabajó con estas estrellas de las redes sociales para que se convirtieran en los actores, coreógrafos, bailarines, diseñadores del set, estilistas y profesionales de maquillaje, y realizadores del making of del vídeo.

Entre ellos están el diseñador estadounidense Bri Emery, los actores estadounidenses Marcus Johns, Cody Johns y Robby Ayala, los bailarines franceses Les Twins, la estilista española Sara Escudero, la estilista estadounidense Kristin Ess, la artista de uñas japonesa Mei Kawajiri, y el perrito más famoso del mundo, Barkley the Pom, entre otros.

Cada uno de ellos ha colaborado en el proceso de producción creativa del nuevo videoclip. No es la primera vez que Trainor trabaja con estrellas de las redes sociales, ya que el bailarín y 'Viner' Sione Maraschino aparece en su primer All About That Bass, que ya acumula casi 250 millones de visitas en VEVO.