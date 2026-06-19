Melani se abre paso con 'Oniria', su primer EP que reivindica la fusión de pop y canto lírico

Melani se estrena con Oniria , su primer EP que funciona como un recorrido por distintas capas de su identidad. Después de sorprendernos con Scorpion , la joven cantante ganadora de Tu Cara Me Suena 12 fusiona pop con elementos de la electrónica y su impresionante capacidad vocal en este trabajo compuesto por cinco canciones .

Melani nos sorprende con Oniria, su primer EP que estrena este viernes y que marca el inicio de una nueva etapa artística tras proclamarse ganadora de Tu Cara Me Suena 12.

La joven cantante no deja de impresionarnos y, tras cosechar grandes críticas con Scorpion, su primer single, presenta un trabajo de cinco temas que funcionan como un recorrido por distintas capas de su identidad. Oniria nace de la idea de “sueño” (del griego oneiros, ὄνειρος), concebida desde la perspectiva que guardan los secretos y las verdades que tenemos en el subconsciente.

El pop y el canto lírico se han convertido en la seña de identidad de Melani, que ha convertido esta dualidad artística en el eje central del proyecto, que integra los dos estilos en una misma identidad.

Con la producción de Lex C, el EP fusiona pop con elementos de la electrónica y pone en valor la impresionante capacidad vocal de Melani.

Réquiem, Raíz y Alma es el punto de arranque de Oniria, una introducción instrumental que sintetiza el proyecto y presenta pequeñas pistas musicales de todo lo que se escuchará después.

Le sigue Scorpion, el aplaudido primer adelanto, en el que la cantante aborda la superficialidad y el peso de las apariencias en una sociedad cada vez más condicionada por la imagen, así como la necesidad de preservar el pensamiento crítico.

Tantas Cosas es la tercera pista de este trabajo y también una de las canciones más íntimas del EP. Melani le canta a su abuelo Antonio y se imagina las conversaciones que no llegaron a darse. Al final la memoria se encarga de mantener vivas a las personas a través de gestos, recuerdos y presencias cotidianas.

Los dos últimos temas, Tormenta y Zafiro, llevan a la reflexión. El primero se centra en una inquietud generacional, la dificultad de sentirse escuchada, y el segundo es una declaración de identidad que resume el espíritu del proyecto. La canción reivindica la complejidad personal frente a las etiquetas y defiende una construcción propia basada en la suma de todas las facetas que conviven en una misma persona.

Oniria es solo el inicio de una etapa en la que Melani reivindica su voz y un estilo artístico construido desde la mezcla de estilos.