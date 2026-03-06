Melani presenta nueva etapa musical con 'Scorpion', una canción que mezcla pop y lírico

Después de ganar Tu cara me suena 12 con su gran trayectoria de imitaciones en el concurso, Melani llega con una nueva etapa musical que abre con el single Scorpion.

La joven artista estrena este tema, que refleja su crecimiento como cantante y creadora. La cantante apuesta por un sonido más actual y cercano, sin perder la base lírica que ha marcado su trayectoria desde la infancia, participando activamente en la composición y producción, lo que refuerza su sello personal en cada detalle.

Producido junto a Lex C (detrás de proyectos de artistas como Xavibo, Reik, Aitana, KHEA), Scorpion combina una atmósfera atractiva con un mensaje que va más allá de la superficie.

Así es Scorpion

La canción habla de la atracción casi hipnótica que generan las apariencias y las versiones perfectas que proyectamos al mundo. Ese "veneno" de la superficialidad —presente en redes, en ciertos entornos sociales o en conversaciones vacías— puede adormecer el pensamiento crítico y empujarnos a habitar una realidad aparentemente brillante pero desconectada de lo esencial.

Lejos de situarse en la queja individual, Melani plantea una invitación a despertar: a cuestionar, a pensar, a informarse y a ser uno mismo. Imágenes como "gente bien vestida y el alma descalza" o "copas llenas para no tener de qué hablar" refuerzan esa mirada crítica hacia una sociedad que a veces prioriza la forma sobre el fondo.

La trayectoria de Melani

Melani comenzó su formación en canto lírico a los ocho años, y esa disciplina se ha convertido en el eje de su estilo vocal. Su salto al gran público llegó en 2018, al ganar La Voz Kids con repertorio clásico.

Al año siguiente representó a España en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior con Marte, logrando la tercera posición y la mayor puntuación histórica del país hasta entonces.

En 2025 se proclamó ganadora de Tu cara me suena con el 48 % del apoyo del público, consolidando su versatilidad vocal y su presencia escénica.

Con Scorpion, Melani refuerza una identidad artística que combina pop y lírico sin jerarquías, mostrando una evolución natural que invita a descubrir su proyecto como nunca.