Melani inaugura 'Tu cara me suena 13' imitando a Rosalía en los BRIT Awards

¡Menudo arranque! Melani, Agoney y Angy dan paso a los nuevos concursantes de Tu cara me suena | José Irún

¡Menudo arranque! Melani, Agoney y Angy dan paso a los nuevos concursantes de Tu cara me suena | José Irún

¡Ya está aquí Tu cara me suena 13! La nueva edición del talent show más visto de la televisión aterriza de nuevo en Antena 3, y lo ha hecho con un opening de infarto encabezado por Melani, la ganadora de la última edición con solo 18 años.

La joven cantante ha abierto la primera gala del concurso con una imitación de absoluta actualidad, pues ha recreado la icónica actuación de Rosalía en los BRIT Awards 2026 al ritmo de Berghain... o, mejor dicho, al ritmo de una versión rave y electrónica del primer single de LUX.

La experiencia lírica de Melani le ha servido para imitar la característica voz de Rosalía en esta actuación. Además, la invitada también ha tenido que meterse en la piel de la catalana a nivel corporal, pues se trata de un show muy enérgico.

Agoney, Angy, Manuel Fuentes y los nuevos concursantes

El medley inicial de Tu cara me suena 13 no ha contado solo con la presencia de Melani, sino también con la imitación de Agoney a Bad Bunny cantando NUEVAYoLen la Super Bowl 2026 —arbustos incluidos— y la actuación de Angy por Aitana con Superestrella.

Tras estos tres shows inolvidables, los nueve concursantes han empezado a cantar Saturday Night. Ellos son Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado, quienes también han estado acompañados por la voz del presentador: Manel Fuentes. Un inicio increíble para una edición que promete nuevas y grandes imitaciones.