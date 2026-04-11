Melani inaugura 'Tu cara me suena 13' imitando a Rosalía en los BRIT Awards
Como ganadora de la anterior edición, Melani ha sido la responsable de dar comienzo a Tu cara me suena 13 con una asombrosa imitación de Rosalía al ritmo de Berghain. Pero no lo ha hecho sola, pues Agoney, Angy, Manel Fuentes y los nuevos concursantes también se han unido al medley inicial de la primera gala.
Conoce a los nueve concursantes de 'Tu cara me suena 13'
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¡Ya está aquí Tu cara me suena 13! La nueva edición del talent show más visto de la televisión aterriza de nuevo en Antena 3, y lo ha hecho con un opening de infarto encabezado por Melani, la ganadora de la última edición con solo 18 años.
La joven cantante ha abierto la primera gala del concurso con una imitación de absoluta actualidad, pues ha recreado la icónica actuación de Rosalía en los BRIT Awards 2026 al ritmo de Berghain... o, mejor dicho, al ritmo de una versión rave y electrónica del primer single de LUX.
La experiencia lírica de Melani le ha servido para imitar la característica voz de Rosalía en esta actuación. Además, la invitada también ha tenido que meterse en la piel de la catalana a nivel corporal, pues se trata de un show muy enérgico.
Agoney, Angy, Manuel Fuentes y los nuevos concursantes
El medley inicial de Tu cara me suena 13 no ha contado solo con la presencia de Melani, sino también con la imitación de Agoney a Bad Bunny cantando NUEVAYoLen la Super Bowl 2026 —arbustos incluidos— y la actuación de Angy por Aitana con Superestrella.
Tras estos tres shows inolvidables, los nueve concursantes han empezado a cantar Saturday Night. Ellos son Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado, quienes también han estado acompañados por la voz del presentador: Manel Fuentes. Un inicio increíble para una edición que promete nuevas y grandes imitaciones.