Milan y Sasha, hijos de Shakira, arrasan tocando la batería y cantando un tema de Camilo

La música se lleva en la sangre, Shakira lo ha demostrado con el increíble potencial de sus hijos Milan y Sasha.

Desde que se mudaron a Miami, la cantante ha querido apoyar a sus pequeños y les inscribió en una academia musical para que pudieran desarrollar sus habilidades y aprender de la mano de profesionales. Durante la última semana, parece que ha tenido lugar el festival de fin de curso y cada alumno ha podido escoger el show que quería mostrar.

Milan, el mayor, ha optado por tocar la batería junto a su banda LiB! Band e interpretar Are you gonna go my way de Lenny Kravitz. Vestido de negro y con una cadena en el cuello, el hijo de la colombiana ha derrochado poder rockero.

No es la primera vez que el pequeño demuestra sus habilidades en la batería, ya que hace varios meses se viralizaron videos en la academia.

Por lo que respecta a Sasha, el pequeño, ha querido demostrar que se le da genial tocar y piano y cantar. Ha interpretado de una forma mágica Manos de tijeras, una de las canciones más conocidas de Camilo de los últimos años.