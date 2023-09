Miley Cyrus consigue una orden de alejamiento contra su acosador: le dejaba cartas sexuales en el buzón desde 2018

Miley Cyrus acaba de conseguir una orden de alejamiento contra su acosador.

Según apunta TMZ, la cantante se dirigió a los tribunales esta semana para solicitar una orden de restricción temporal contra un hombre de 52 años llamado Alexander Kardalian.

La cantate lleva sufriendo desde el año 2018 los actos de este individuo que está obsesionado con ella, fecha desde la que Miley ha asegurado que lleva recibiendo cartas en su buzón pidiendo dinero y haciendo comentarios sexuales explicitos de su "deseo" hacia su persona.

También ha asegurado que este hombre tiene un comportamiento obsesivo con ella: lo primero que hizo tras salir de la carcel fue presentarse en la casa de la intérprete de Used to be young, motivo por el que acudió a la justicia buscando protección.

Alexander fue encarcelado en diciembre de 2022 en la prisión estatal de San Quentin cuando intentó colarse por segunda vez en casa de Miley, sin éxito.

"El chico le envió una carta desde prisión indicando su intención de ir hasta su casa, y siguió adelante con su plan, pero por suerte fue detenido por su equipo de seguridad", ha informado el medio.

La cantante habria afirmado ante los tribulaes que este hombre tiene "graves problemas de salud mental", además de una "fijación peligrosa u obsesión" con ella, y además teme no solo por su seguridad, sino por la de su madre Tish y su novio Max Morando.

Finalmente el jez determinó que Cyrus estaba en lo cierto y le ha concedido una orden de alejamiento temporal, por la que Alexander Kardalian no podrá ponerse en contacto con ella ni asistir a cualquiera de sus eventos públicos o conciertos. Además, tendrá que permanecer a 100 metros de distancia de Miley, su casa o su coche.

¡Esperamos que la cantate no vuelva a verse en una situación tan complicada!