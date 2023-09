Miley Cyrus lanza un vinilo edición especial por los 10 años de su disco 'Bangerz'

Hoy se cumplen 10 años del lanzamiento de Bangerz, el cuarto álbum de estudio deMiley Cyrus.

La artista celebró este verano la década de su tema Wrecking Ball, una de las cancioes más importantes de su discografía perteneciente a este mismo disco que se publicó el 30 de septiembre de 2013.

Con motivo del décimo aniversario de este proyecto, la artista ha comunicado en sus redes sociales el lanzamiento inminente de un vinilo edición especial de Bangerz.

Cyrus ha usado el estribillo de su último sencillo, Used to be young, que rememora esa época de su carrera, para compartir con sus seguidores esta noticia:

"I KNOW I USED TO BE CRAZY!

I KNOW I USED TO BE FUN!

I KNOW I USED TO BE WILD!

THAT’S CAUSE I USED TO BE YOUNG! #10YearsOfBangerz".

La intérprete de Flowers también ha avisado a sus fans de que este vinilo contiene fotos inéditas y una versión del tema 23junto a Juicy J, MikeWiLLMadeIt y Wiz Khalifa.

El post se ha llenado de mensajes de fans y famosos como Katy Perry y Diplo.